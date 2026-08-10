Premium MF utěrka Glide červená 38x38cm 5x
Všestranná textilie s koagulačním, odstraňujícím vodní kámen a odmašťujícím účinkem pro lesklé povrchy.
Textilie pro ruční čištění povrchů. Ideální na hladké povrchy. Vhodná na ocel, chrom a keramiku.
Specifikace
Technické údaje
|Použití textilu
|Odolný textil
|Materiál
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 300
|Množství (Kusy)
|5
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Hmotnost balení (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Povrch – mokré čištění