Premium MF utěrka Glide žlutá 38x38cm 5x

Všestranná textilie s koagulačním, odstraňujícím vodní kámen a odmašťujícím účinkem pro lesklé povrchy.

Textilie pro ruční čištění povrchů. Ideální na hladké povrchy. Vhodná na ocel, chrom a keramiku.

Specifikace

Technické údaje

Použití textilu Odolný textil
Materiál 68% PE / 12% PA / 20% PU
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 300
Množství (Kusy) 5
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Hmotnost balení (kg) 0,3
Rozměry (D x Š) (mm) 380 x 380

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Premium MF utěrka Glide žlutá 38x38cm 5x

Videa

Oblasti použití
  • Povrch – mokré čištění