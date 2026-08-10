Premium MF utěrka Pure modré 40x40cm 5x
Víceúčelová ultramikrovláknová netkaná textilie, odolná a absorpční.
Hadřík pro ruční čištění povrchů. Ideální pro všechny typy nečistot a povrchů.
Specifikace
Technické údaje
|Použití textilu
|Odolný textil
|Materiál
|70% PE / 30% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Teplota praní (°C)
|max. 95
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 300
|Množství (Kusy)
|5
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 130
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Povrch – mokré čištění