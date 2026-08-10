Premium MF utěrka Pure žluté 40x40cm 5x

Víceúčelová ultramikrovláknová netkaná textilie, odolná a absorpční.

Hadřík pro ruční čištění povrchů. Ideální pro všechny typy nečistot a povrchů.

Specifikace

Technické údaje

Použití textilu Odolný textil
Materiál 70% PE / 30% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Teplota praní (°C) max. 95
Doporučení pro praní (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 300
Množství (Kusy) 5
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 400

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Premium MF utěrka Pure žluté 40x40cm 5x
Oblasti použití
  • Povrch – mokré čištění