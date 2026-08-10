Premium MF utěrka s EU Ecolabel zelená 40x40cm 5x
Premium MF Cloth EU Ecolabel červená (40 × 40 cm, 5 ks) je vysoce účinný a opakovaně použitelný hadřík z mikrovlákna s označením EU Ecolabel.
Utěrka Kärcher Premium MF s označením EU Ecolabel spojuje udržitelnost s vysokou čisticí účinností a je certifikována značkou EU Ecolabel. Tato značka je symbolem ekologické výroby s kontrolovanými emisemi a omezeným používáním škodlivých látek. Kromě toho je zajištěno dodržování spravedlivých pracovních podmínek. Utěrka byla speciálně vyvinuta pro ruční čištění povrchů pro profesionální použití. Je robustní, odolná a vhodná pro širokou škálu typů nečistot a povrchů. I po mnoha cyklech praní si zachovává svůj tvar a barvu, což prodlužuje její životnost a snižuje náklady.
Specifikace
Technické údaje
|Použití textilu
|Odolný textil
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 300
|Množství (Kusy)
|5
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Hmotnost balení (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Povrch – mokré čištění