Premium MF utěrka s EU Ecolabel žlutá 40x40cm 5x

Premium MF Cloth EU Ecolabel červená (40 × 40 cm, 5 ks) je vysoce účinný a opakovaně použitelný hadřík z mikrovlákna s označením EU Ecolabel.

Utěrka Kärcher Premium MF s označením EU Ecolabel spojuje udržitelnost s vysokou čisticí účinností a je certifikována značkou EU Ecolabel. Tato značka je symbolem ekologické výroby s kontrolovanými emisemi a omezeným používáním škodlivých látek. Kromě toho je zajištěno dodržování spravedlivých pracovních podmínek. Utěrka byla speciálně vyvinuta pro ruční čištění povrchů pro profesionální použití. Je robustní, odolná a vhodná pro širokou škálu typů nečistot a povrchů. I po mnoha cyklech praní si zachovává svůj tvar a barvu, což prodlužuje její životnost a snižuje náklady.

Specifikace

Technické údaje

Použití textilu Odolný textil
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 300
Množství (Kusy) 5
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,2 / 250
Hmotnost balení (kg) 0,2
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 400

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Premium MF utěrka s EU Ecolabel žlutá 40x40cm 5x
Oblasti použití
  • Povrch – mokré čištění