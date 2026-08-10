Premium MF utěrka Shine modrý 40x40cm 5x
Mikrovláknová utěrka na sklo od společnosti Kärcher pro čištění skleněných povrchů, zrcadel, chromové oceli a dalších lesklých povrchů bez šmouh a bez vláken.
Vysoce kvalitní mikrovláknová utěrka na sklo vyrobená z obzvláště jemných mikrovláken s vynikající schopností zachycovat nečistoty a čisticím výkonem. Mikrovláknová utěrka, speciálně navržená pro čištění citlivých povrchů, skla, oken, zrcadel nebo chromové oceli, odstraňuje i ty nejmenší částice a zajišťuje čistotu bez šmouh, aniž by zanechávala chlupy. Pro čištění se čisticí prostředek nastříká přímo na utěrku, ale lze jej použít i předem namočený.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Použití textilu
|Odolný textil
|Textilní materiál
|85% PET / 15% PA
|Typ výroby
|Kruhová pletenina
|Teplota praní (°C)
|max. 60
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 500
|Množství (Kusy)
|5
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Videa
Oblasti použití
- Povrch – čištění skla
- Povrch – mokré čištění