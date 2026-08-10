Premium MF utěrka Shine modrý 40x40cm 5x

Mikrovláknová utěrka na sklo od společnosti Kärcher pro čištění skleněných povrchů, zrcadel, chromové oceli a dalších lesklých povrchů bez šmouh a bez vláken.

Vysoce kvalitní mikrovláknová utěrka na sklo vyrobená z obzvláště jemných mikrovláken s vynikající schopností zachycovat nečistoty a čisticím výkonem. Mikrovláknová utěrka, speciálně navržená pro čištění citlivých povrchů, skla, oken, zrcadel nebo chromové oceli, odstraňuje i ty nejmenší částice a zajišťuje čistotu bez šmouh, aniž by zanechávala chlupy. Pro čištění se čisticí prostředek nastříká přímo na utěrku, ale lze jej použít i předem namočený.

Specifikace

Technické údaje

Program ADVANCED / STANDARD
Použití textilu Odolný textil
Textilní materiál 85% PET / 15% PA
Typ výroby Kruhová pletenina
Teplota praní (°C) max. 60
Doporučení pro praní (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 500
Množství (Kusy) 5
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,1 / 215
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 400

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Videa

Oblasti použití
  • Povrch – čištění skla
  • Povrch – mokré čištění
Čisticí prostředky