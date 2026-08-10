Premium sada na čištění skla MultiLink 30 cm 56–93 cm

Sada PRO pro čištění zrcadel, skel a nerezové oceli.

Rám s páskovým systémem a utěrkou z ultra mikrovlákna pro čištění lesklých povrchů. Ideální pro čištění lesklých povrchů v interiérech, jako jsou vitríny v chladicích pultech a prodejnách potravin, skleněné dveře.

Specifikace

Technické údaje

Použití textilu Odolný textil
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,8
Hmotnost balení (kg) 0,9
Rozměry (D x Š) (mm) 565 x 120
Rozměry, balené (mm) 565 x 120 x 70

Vybavení

  • Připojení LAMPO
Premium sada na čištění skla MultiLink 30 cm 56–93 cm

Videa

Oblasti použití
  • Povrch – čištění skla
Příslušenství