Premium sada na čištění skla MultiLink 30 cm 56–93 cm
Sada PRO pro čištění zrcadel, skel a nerezové oceli.
Rám s páskovým systémem a utěrkou z ultra mikrovlákna pro čištění lesklých povrchů. Ideální pro čištění lesklých povrchů v interiérech, jako jsou vitríny v chladicích pultech a prodejnách potravin, skleněné dveře.
Specifikace
Technické údaje
|Použití textilu
|Odolný textil
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|0,8
|Hmotnost balení (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š) (mm)
|565 x 120
|Rozměry, balené (mm)
|565 x 120 x 70
Vybavení
- Připojení LAMPO
Videa
Oblasti použití
- Povrch – čištění skla