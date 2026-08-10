Standard sada na čištění skla 30 cm

Sada BASIC na čištění zrcadel, skel a nerezové oceli.

Rám s páskovým systémem a utěrkou z ultra mikrovlákna pro čištění lesklých povrchů. Ideální pro čištění lesklých povrchů v interiérech, jako jsou vitríny v chladicích pultech a prodejnách potravin, skleněné dveře.

Specifikace

Technické údaje

Použití textilu Odolný textil
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 0,4
Hmotnost balení (kg) 0,5
Rozměry (D x Š) (mm) 200 x 70
Rozměry, balené (mm) 200 x 70 x 540

Vybavení

  • Připojení LAMPO
Standard sada na čištění skla 30 cm
Oblasti použití
  • Povrch – čištění skla