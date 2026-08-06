Úklidový vozík Classic I
Extrémně snadno ovladatelný a cenově výhodný vozík Classic I je ideální pro rychlý údržbový úklid.
Cenově výhodný vstupní model úklidového vozíku Classic I je díky lakovanému ocelovému rámu velmi robustní, což jej předurčuje k údržbovému úklidu při každodenní náročné práci. Čtyři otočná kola zajišťují snadnou manipulaci.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká kvalita
- Vysoce kvalitní materiály a velmi robustní, lehký design.
Nejlepší ergonomie
- Velmi snadná obsluha a práce ve stoje je šetrná k zádům.
Snadná manévrovatelnost
- Čtyři otočná kola umožňují snadné manévrování v omezených prostorech.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Materiál
|Ocel potažená plastem / PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,5
|Hmotnost balení (kg)
|12
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Rozměry, balené (mm)
|910 x 545 x 1070