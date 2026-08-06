Úklidový vozík Classic I

Extrémně snadno ovladatelný a cenově výhodný vozík Classic I je ideální pro rychlý údržbový úklid.

Cenově výhodný vstupní model úklidového vozíku Classic I je díky lakovanému ocelovému rámu velmi robustní, což jej předurčuje k údržbovému úklidu při každodenní náročné práci. Čtyři otočná kola zajišťují snadnou manipulaci.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká kvalita
  • Vysoce kvalitní materiály a velmi robustní, lehký design.
Nejlepší ergonomie
  • Velmi snadná obsluha a práce ve stoje je šetrná k zádům.
Snadná manévrovatelnost
  • Čtyři otočná kola umožňují snadné manévrování v omezených prostorech.
Specifikace

Technické údaje

Program CLASSIC
Materiál Ocel potažená plastem / PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 10,5
Hmotnost balení (kg) 12
Rozměry (D x Š x V) (mm) 910 x 545 x 1070
Rozměry, balené (mm) 910 x 545 x 1070