Úklidový vozík Classic II
Vozík Classic II pro rychlé čištění údržby. Čisticí vozík s modulem pro likvidaci odpadu, pohodlnýmždímacím lisem na mop a dvěma barevně odlišenými 6litrovými a 15litrovými vědry.
Čištění bez únavy pomocí vozíku Classic II. Cenově výhodný čisticí vozík, který je vybaven velmi robustním, ale ergonomickým ždímacím lisem na mop, je ideální pro každodenní čištění při údržbě. Obsahuje dvě barevně označené 6litrové a 15litrové vědra. Čtyři otočná kola zajišťují snadnou manipulaci, zatímco lakovaný ocelový rám zajišťuje dlouhou životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká kvalita
- Vysoce kvalitní materiály a velmi robustní, lehký design.
Nejlepší ergonomie
- Efektivní ždímací mechanismus šetrný k zádům.
Snadná manévrovatelnost
- Čtyři otočná kola umožňují snadné manévrování v omezených prostorech.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Materiál
|Ocel potažená plastem / PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14,1
|Hmotnost balení (kg)
|16,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Rozměry, balené (mm)
|1070 x 660 x 1120