Úklidový vozík Classic IV
Robustní a cenově výhodný vozík Trolley Classic IV. Úklidový vozík se může pochlubit velkorysým úložným prostorem, lisem na mopy a celkem šesti barevně odlišenými vědry (6 l a 15 l).
Díky své velké přepravní kapacitě a velkému modulu pro likvidaci odpadu je nákladově efektivní vozík Classic IV vhodný nejen pro každodenní údržbářský úklid, ale je považován za výjimečný i z hlediska zásobování a likvidace. Aby byla námaha potřebná pro pracovníky co nejmenší, je úklidový vozík vybaven kvalitním a ergonomickým lisem na mopy. S vozíkem Classic IV se čtyřmi otočnými koly se také velmi snadno manipuluje. Součástí standardní výbavy jsou čtyři barevně odlišené 6litrové kbelíky a dva 15litrové kbelíky. Robustní a lakovaný ocelový rám navíc zajišťuje dlouhou životnost.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká kvalita
- Vysoce kvalitní materiály a velmi robustní design.
Nejlepší ergonomie
- Efektivní ždímací mechanismus šetrný k zádům.
Snadná manévrovatelnost
- Čtyři otočná kola umožňují snadné manévrování v omezených prostorech.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Materiál
|Ocel potažená plastem / PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|20,2
|Hmotnost balení (kg)
|23
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Rozměry, balené (mm)
|1385 x 650 x 1070