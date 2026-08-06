Úklidový vozík Classic IV

Robustní a cenově výhodný vozík Trolley Classic IV. Úklidový vozík se může pochlubit velkorysým úložným prostorem, lisem na mopy a celkem šesti barevně odlišenými vědry (6 l a 15 l).

Díky své velké přepravní kapacitě a velkému modulu pro likvidaci odpadu je nákladově efektivní vozík Classic IV vhodný nejen pro každodenní údržbářský úklid, ale je považován za výjimečný i z hlediska zásobování a likvidace. Aby byla námaha potřebná pro pracovníky co nejmenší, je úklidový vozík vybaven kvalitním a ergonomickým lisem na mopy. S vozíkem Classic IV se čtyřmi otočnými koly se také velmi snadno manipuluje. Součástí standardní výbavy jsou čtyři barevně odlišené 6litrové kbelíky a dva 15litrové kbelíky. Robustní a lakovaný ocelový rám navíc zajišťuje dlouhou životnost.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoká kvalita
  • Vysoce kvalitní materiály a velmi robustní design.
Nejlepší ergonomie
  • Efektivní ždímací mechanismus šetrný k zádům.
Snadná manévrovatelnost
  • Čtyři otočná kola umožňují snadné manévrování v omezených prostorech.
Specifikace

Technické údaje

Program CLASSIC
Materiál Ocel potažená plastem / PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 20,2
Hmotnost balení (kg) 23
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1385 x 650 x 1070
Rozměry, balené (mm) 1385 x 650 x 1070
Příslušenství