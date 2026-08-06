Úklidový vozík Classic V
Vozík s mycím kbelíkem, držákem na pytle, 4 l kbelíky a koly ø 80 mm.
Víceúčelový vozík s profesionální čelistní ždímačkou, úložnými přihrádkami a držákem na pytle pro sběr odpadu. Ideální pro úklid středně velkých ploch, kde je nutné mop opláchnout.
Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá životnost
- Dlouhá životnost produktu: lis byl navržen tak, aby zaručoval dlouhou životnost produktu, bestseller TTS již více než 20 let
Jednoduchá instalace
- Modulární: komponenty a příslušenství umožňují přizpůsobit systémový vozík všem požadavkům, lze jej kdykoli snadno vyměnit a opravit.
Vysoká kompatibilita
- Kompatibilní s běžnými záložkovými a kapesními systémy.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,6
|Hmotnost balení (kg)
|12
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Rozměry, balené (mm)
|990 x 540 x 1140
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlaha – suché čištění