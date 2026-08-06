Úklidový vozík Classic V

Vozík s mycím kbelíkem, držákem na pytle, 4 l kbelíky a koly ø 80 mm.

Víceúčelový vozík s profesionální čelistní ždímačkou, úložnými přihrádkami a držákem na pytle pro sběr odpadu. Ideální pro úklid středně velkých ploch, kde je nutné mop opláchnout.

Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá životnost
  • Dlouhá životnost produktu: lis byl navržen tak, aby zaručoval dlouhou životnost produktu, bestseller TTS již více než 20 let
Jednoduchá instalace
  • Modulární: komponenty a příslušenství umožňují přizpůsobit systémový vozík všem požadavkům, lze jej kdykoli snadno vyměnit a opravit.
Vysoká kompatibilita
  • Kompatibilní s běžnými záložkovými a kapesními systémy.
Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 10,6
Hmotnost balení (kg) 12
Rozměry (D x Š x V) (mm) 990 x 540 x 1140
Rozměry, balené (mm) 990 x 540 x 1140
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlaha – suché čištění
Příslušenství