FM Expert 100/ M

Velký úklidový vozík FlexoMate Expert 100/M kombinuje manuální a mechanické čisticí systémy. Prostor pro stroj na suché nebo mokré čištění. 12l vědro pro ruční čištění.

FlexoMate Expert 100/M se může pochlubit otevřeným designem a velkorysými proporcemi. Lze jej použít pro mokré i suché čištění, ať už ruční metodou předpřípravených mopů nebo mechanicky pomocí vhodných strojů. Vozík má dostatek prostoru pro pohodlnou a snadnou integraci BR 30/1 Bp nebo T 9/1 Bp. Držák odpadů lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze do něj vložit odpadkové pytle různých velikostí. Úklidové náčiní lze bezpečně uložit do čtyř praktických 6litrových kbelíků a rozdělit je dle oblastí. Pro přenášení dalšího vybavení je vhodná 16litrová výsuvná zásuvka, kterou lze umístit podle potřeb. Díky dodaným přípojkám FlexiLink lze efektivně integrovat mopové systémy a jiné užitečné náčiní. Podle potřeby je lze připevnit na vnější strany FlexoMate. Háček lze použít k zavěšení výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Základní výbava: 1x 12l multifunkční kbelík, 4x 6l kbelík, 1x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 1x výklopná schránka FlexoTray, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL

Charakteristické znaky a výhody
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
Flexibilní integrace stroje (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) zkracuje dobu čištění o 15 %
16 l výsuvná zásuvka je výškově nastavitelná a přístupná z obou stran
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Specifikace

Technické údaje

Program ADVANCED
Barva antracit
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 25
Hmotnost balení (kg) 52,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1780 x 563 x 1020
Rozměry, balené (mm) 1200 x 800 x 780

Videa

Příslušenství
Náhradní díly FM Expert 100/ M

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.