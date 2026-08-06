FM Expert 100/ M
Velký úklidový vozík FlexoMate Expert 100/M kombinuje manuální a mechanické čisticí systémy. Prostor pro stroj na suché nebo mokré čištění. 12l vědro pro ruční čištění.
FlexoMate Expert 100/M se může pochlubit otevřeným designem a velkorysými proporcemi. Lze jej použít pro mokré i suché čištění, ať už ruční metodou předpřípravených mopů nebo mechanicky pomocí vhodných strojů. Vozík má dostatek prostoru pro pohodlnou a snadnou integraci BR 30/1 Bp nebo T 9/1 Bp. Držák odpadů lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze do něj vložit odpadkové pytle různých velikostí. Úklidové náčiní lze bezpečně uložit do čtyř praktických 6litrových kbelíků a rozdělit je dle oblastí. Pro přenášení dalšího vybavení je vhodná 16litrová výsuvná zásuvka, kterou lze umístit podle potřeb. Díky dodaným přípojkám FlexiLink lze efektivně integrovat mopové systémy a jiné užitečné náčiní. Podle potřeby je lze připevnit na vnější strany FlexoMate. Háček lze použít k zavěšení výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Základní výbava: 1x 12l multifunkční kbelík, 4x 6l kbelík, 1x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 1x výklopná schránka FlexoTray, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
Flexibilní integrace stroje (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) zkracuje dobu čištění o 15 %
16 l výsuvná zásuvka je výškově nastavitelná a přístupná z obou stran
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|25
|Hmotnost balení (kg)
|52,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Rozměry, balené (mm)
|1200 x 800 x 780
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM Expert 100/ M
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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