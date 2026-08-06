FM Expert 100/ W
Velký úklidový vozík FlexoMate Expert 100/W s dvojitým systémem čištění pomocí kbelíků. Nejlepší řešení pro rozsáhlé a náročné úklidové práce.
FlexoMate Expert 100/W je velký a otevřený úklidový vozík pro efektivní provoz při rozsáhlých úklidových pracech. Má nastavitelný systém dvojitých lopatek s univerzálním lisem. Pokud odstraníte kbelíky a lis na mop, můžete místo toho integrovat stroj. Držák odpadů lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů a je vhodný pro různé velikosti odpadkových pytlů. Úklidové náčiní lze uložit do čtyř 6litrových kbelíků, které lze oddělit pro různé prostory. 16litrová výsuvná zásuvka, kterou lze umístit podle požadavků, také poskytuje dostatek úložného prostoru pro přenášení dalšího vybavení. Dodávané přípojky Toolflex umožňují kompaktní integraci mopových systémů a dalšího vybavení. Pro připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. je k dispozici hák. Toolflex a háčky lze podle potřeby připevnit na vnější strany vozíku FlexoMate. Základní výbava: 2x 15l kbelík, 4x 6l kbelík, 1x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
16 l výsuvná zásuvka je výškově nastavitelná a přístupná z obou stran
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|28,5
|Hmotnost balení (kg)
|32,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Rozměry, balené (mm)
|1100 x 600 x 750
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM Expert 100/ W
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.