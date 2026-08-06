FM Expert 50/ P
Středně velký, kompaktní čisticí vozík FlexoMate Expert 50/ P s čisticím systémem pro předpřípravu mopů. Závěsné kbelíky a zásuvku lze snadno vyjmout pro úsporu místa.
Jako kompaktní a otevřený čisticí vozík je FlexoMate Expert 50/P obzvláště vhodný pro použití čisticí metody předpřípravených mopů. Držák odpadů lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze do něj vložit odpadkové pytle různých velikostí. Čisticí náčiní lze pohodlně uložit do čtyř 6litrových věder a oddělit je podle ploch. Dodatečné vybavení lze uložit do 16litrové výsuvné zásuvky, kterou lze umístit podle potřeby. Díky dodávaným přípojkám FlexiLink lze připojit také mopové systémy a další užitečné náčiní. FlexoLink XL je vhodný pro připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Jak přípojky Toolflex, tak hák lze podle potřeby připevnit na vnější stranu FlexoMate. Závěsný kbelíky a zásuvku lze snadno vyjmout, aby se ušetřilo místo při skladování vozíku. Základní výbava: 2x 12l multifunkční kbelík, 4x 6l kbelík, 1x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
16 l výsuvná zásuvka je výškově nastavitelná a přístupná z obou stran
Díky kompaktním rozměrům je vozík velmi dobře ovladatelný a snadno skladný
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|23,5
|Hmotnost balení (kg)
|26,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Rozměry, balené (mm)
|910 x 580 x 440
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM Expert 50/ P
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.