FM Expert 50/ P

Středně velký, kompaktní čisticí vozík FlexoMate Expert 50/ P s čisticím systémem pro předpřípravu mopů. Závěsné kbelíky a zásuvku lze snadno vyjmout pro úsporu místa.

Jako kompaktní a otevřený čisticí vozík je FlexoMate Expert 50/P obzvláště vhodný pro použití čisticí ​​metody předpřípravených mopů. Držák odpadů lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze do něj vložit odpadkové pytle různých velikostí. Čisticí náčiní lze pohodlně uložit do čtyř 6litrových věder a oddělit je podle ploch. Dodatečné vybavení lze uložit do 16litrové výsuvné zásuvky, kterou lze umístit podle potřeby. Díky dodávaným přípojkám FlexiLink lze připojit také mopové systémy a další užitečné náčiní. FlexoLink XL je vhodný pro připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Jak přípojky Toolflex, tak hák lze podle potřeby připevnit na vnější stranu FlexoMate. Závěsný kbelíky a zásuvku lze snadno vyjmout, aby se ušetřilo místo při skladování vozíku. Základní výbava: 2x 12l multifunkční kbelík, 4x 6l kbelík, 1x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL

Charakteristické znaky a výhody
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
16 l výsuvná zásuvka je výškově nastavitelná a přístupná z obou stran
Díky kompaktním rozměrům je vozík velmi dobře ovladatelný a snadno skladný
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Specifikace

Technické údaje

Program ADVANCED
Barva antracit
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 23,5
Hmotnost balení (kg) 26,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1210 x 663 x 1200
Rozměry, balené (mm) 910 x 580 x 440

Videa

Příslušenství
Náhradní díly FM Expert 50/ P

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.