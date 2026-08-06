FM ExpertPro 100/ P
Velký úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 100/ P se systémem čištění předpřipravenými mopy. Uzavřený prostor pro likvidaci odpadu a také dostatek prostoru pro skladování čisticího náčiní.
Uzavřená konstrukce a prodloužená základní deska dělají z velkého čisticího vozíku FlexoMate ExpertPro 100/P pomocníka pro čištění prostor citlivých na hygienu a pro použití metody čištění předpřipravenými mopy. Integrovaný odpadní modul pojme odpadkové pytle různých velikostí a otevírá se nožním pedálem. Další vybavení lze uložit do čtyř 6litrových kbelíků a uchovávat je odděleně v závislosti na oblasti použití. Pro ještě více úložného prostoru má vozík také dvě další zásuvky s kapacitou 16 a 32 litrů. Lze je umístit podle potřeby a jsou vhodné pro přenášení čisticích pomůcek a stroje jako EB 30/1 Bp Li-Ion lze snadno připevnit na vnější strany FlexoMate pomocí dodaných spojů FlexoLink. FlexoLink XL lze použít k připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Dveře a boční panely lze personalizovat pomocí samolepek. Dvě brzdy zajišťují vozík na místě i na svažitém terénu. Ergonomicky tvarovaný FlexoGrip snižuje namáhání paží a ramen při tlačení. Dveře Push-to-open lze individuálně nastavit pro praváky nebo leváky. Základní výbava: 2x 12l multifunkční kbelík, 4x 6l kbelík, 1x 16l šuplík, 1x 31l šuplík, 1x přídavný zásobník, 1x odnímatelný díl 3x70L, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškově nastavitelné rukojeti, snižují namáhání paží a ramen
Nožní pedál pro rychlé a snadné otevření krytu na odkládacím modulu
Uzavřené, ideální pro čištění v oblastech citlivých na hygienu
Brzdy na dvou kolečkách zajišťují vozík i na svažitém terénu
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Velká základní deska nabízí dostatek prostoru pro extra velké úložné objemy
Systém Push-to-open zajišťuje intuitivní a jednoduché ovládání dveří
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|42
|Hmotnost balení (kg)
|48
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Rozměry, balené (mm)
|1100 x 600 x 780
Vybavení
- Uzavřený vozík s dvířky
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM ExpertPro 100/ P
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.