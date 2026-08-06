FM ExpertPro 100/ W
Velký úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 100/ W vhodný pro čištění předpřipravenými mopy a snadno přístupnou nádobou na odpad.Vše bezpečně uloženo v uzavřené střední části.
Velký úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 100/ W s dvojitým kbelíkovým systémem a univerzálním lisem je ideální pro ekonomické čištění. Snadno přístupný odpadní modul lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze jej použít s různými velikostmi odpadkových pytlů. Držák odpadkových pytlů lze bez námahy vyjmout a sklopit, aby se ušetřilo místo ve skladovacím prostoru. Se čtyřmi velkorysými 6litrovými kbelíky lze dodatečnou výbavu ukládat a třídit samostatně podle barevně odlišených oblastí. Přídavnou 16litrovou výsuvnou zásuvku lze umístit podle požadavků a představuje pohodlný způsob přenášení čisticího náčiní. Díky dodaným přípojkám Toolflex lze mopové systémy a další vybavení úhledně uskladnit. Hák lze využít pro připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Toolflex přípojky a háčky lze podle potřeby připevnit na vnější strany FlexoMate. Silné brzdy na dvou kolech umožňují zaparkovat vozík i na svažitém terénu. Dveře a boční panely mohou být personalizovány pomocí samolepek a dveře push-to-open lze nastavit speciálně pro praváky nebo leváky. Základní výbava: 2x 15l kbelík, 4x 6l kbelík, 1x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
Uzavřené, ideální pro čištění v oblastech citlivých na hygienu
Brzdy na dvou kolečkách zajišťují vozík i na svažitém terénu
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Systém Push-to-open zajišťuje intuitivní a jednoduché ovládání dveří
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|35
|Hmotnost balení (kg)
|39,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|Rozměry, balené (mm)
|1100 x 595 x 740
Vybavení
- Uzavřený vozík s dvířky
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM ExpertPro 100/ W
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.