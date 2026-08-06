FM ExpertPro 100/ W Tp
Největší úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 100/W Tp je vhodný pro rozsáhlé úklidové práce. Systém dvojitých košů umístěných na sklopném výsuvném panelu, efektivní nakládání s odpadem a bezpečný úložný prostor.
Kvalitní a největší úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 100/ W Tp se může pochlubit uzavřenou konstrukcí a velkou základovou deskou. To poskytuje prostor pro důležité prvky ekonomického čištění, jako je kbelíková metoda s univerzálním lisem (1 kbelík na čerstvou a špinavou vodu). Bez kbelíku lze desku složit, aby se ušetřilo místo. Integrovaný odpadní modul pojme odpadkové pytle různých velikostí a lze jej otevřít nožním pedálem. Úklidové náčiní lze uložit do čtyř 6litrových kbelíků a oddělit je podle oblasti použití. Ještě více úložného prostoru nabízí 16litrová výsuvná zásuvka, kterou lze umístit podle požadavků. Další vybavení lze efektivně integrovat pomocí dodaných přípojek FlexoLink, které lze podle potřeby připevnit na vnější strany FlexoMate. FlexoLink XL lze použít k připevnění štítku nebo WVP 10 Adv. Silné brzdy na dvou kolečkách zajišťují, že vozík je vždy bezpečný a stabilní i na svažitém terénu. Ergonomicky nastavitelné rukojeti FlexoGrip snižují namáhání paží a ramen. Dveře Push-to-open lze upravit pro praváky nebo leváky. Základní výbava: 2x 15l kbelík, 4x 6l kbelík, 1x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 1x odnímatelný díl 3x70L, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškově nastavitelné rukojeti, snižují namáhání paží a ramen
Nožní pedál pro rychlé a snadné otevření krytu na odkládacím modulu
Uzavřené, ideální pro čištění v oblastech citlivých na hygienu
Brzdy na dvou kolečkách zajišťují vozík i na svažitém terénu
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Velká základní deska nabízí dostatek prostoru pro extra velké úložné objemy
Systém Push-to-open zajišťuje intuitivní a jednoduché ovládání dveří
Prodlužovací desku lze složit, aby se ušetřilo místo při skladování nebo přepravě vozíku
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|46
|Hmotnost balení (kg)
|51,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Rozměry, balené (mm)
|1100 x 600 x 780
Vybavení
- Uzavřený vozík s dvířky
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM ExpertPro 100/ W Tp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.