FM ExpertPro 50/ P
Kompaktní čisticí vozík FlexoMate ExpertPro 50/ P je vhodný pro čištění předpřipravenými mopy. Bezpečně uzavřený prostor pro kbelíky, vybavení a čisticí prostředky a přihrádky na odpad.
Kompaktní FlexoMate ExpertPro 50/P je díky své uzavřené konstrukci vhodný pro použití v oblastech zvláště citlivých na hygienu. Může být také použit pro metodu čištění předpřipravenými mopy při účinném čištění povrchů. Úklidové zařízení lze uložit do dvou 6litrových věder a oddělit je podle oblasti použití. Vozík má také 16litrovou výsuvnou zásuvku, kterou lze umístit tak, aby vyhovovala požadavkům a představuje pohodlný způsob přepravy dalšího čisticího náčiní. Díky dodaným přípojkám Toolflex lze integrovat mopové systémy atd. Háček lze použít k připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Jak přípojky Toolflex, tak hák lze podle potřeby připevnit na vnější stranu FlexoMate. Dvě kola jsou vybavena brzdami, které zaručují bezpečnou polohu i na svažitém terénu. Výškově nastavitelná rukojeť FlexoGrip snižuje namáhání paží a ramen při tlačení vozíku. Dveře a boční panely mohou být personalizovány pomocí samolepek a dveře push-to-open lze nastavit speciálně pro praváky nebo leváky. Základní výbava: 2x 12l multifunkční kbelík, 2x 6l kbelík, 2x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 1x odnímatelný díl 2x70L, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškově nastavitelné rukojeti, snižují namáhání paží a ramen
Uzavřené, ideální pro čištění v oblastech citlivých na hygienu
Brzdy na dvou kolečkách zajišťují vozík i na svažitém terénu
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Díky kompaktním rozměrům je vozík velmi dobře ovladatelný a snadno skladný
Systém Push-to-open zajišťuje intuitivní a jednoduché ovládání dveří
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|28,2
|Hmotnost balení (kg)
|35,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Rozměry, balené (mm)
|1120 x 580 x 500
Vybavení
- Uzavřený vozík s dvířky
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM ExpertPro 50/ P
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.