FM ExpertPro 50/ S
Středně velký úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 50/ S je vhodný pro systém čištění sprejem, se snadno přístupnou nádobou na odpad. Centrální uzavřený prostor pro uložení vybavení a čisticích prostředků.
Středně velký uzavřený úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 50/ S zaujme svými kompaktními rozměry a je ideální i pro použití čištění metodou spreje. Odpadní modul je snadno přístupný zvenčí. Lze jej podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze do něj umístit odpadkové pytle různých velikostí. Úklidové náčiní lze pohodlně uložit do dvou 6litrových kbelíků a oddělit je podle barev (standardně je součástí dodávky jedno modré a jedno červené). Dvě 16litrové výsuvné zásuvky, které lze umístit podle požadavků, jsou vhodné pro přenášení dalšího vybavení. Díky dodaným přípojkám Toolflex lze efektivně integrovat mopové systémy a další náčiní. Podle potřeby je lze připevnit na vnější strany FlexoMate. FlexoLink XL lze použít k připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Silné brzdy na dvou kolečkách zajišťují vozík i na svažitém nerovném povrchu a zajišťují stabilitu. Ergonomicky výškově nastavitelné rukojeti FlexoGrip snižují namáhání paží a ramen při tlačení. Dveře push-to-open lze navíc upravit pro praváky nebo leváky. Základní výbava: 2x 6l kbelík, 2x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 1x odnímatelný díl 2x70L, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškově nastavitelné rukojeti, snižují namáhání paží a ramen
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
Uzavřené, ideální pro čištění v oblastech citlivých na hygienu
Brzdy na dvou kolečkách zajišťují vozík i na svažitém terénu
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Díky kompaktním rozměrům je vozík velmi dobře ovladatelný a snadno skladný
Systém Push-to-open zajišťuje intuitivní a jednoduché ovládání dveří
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|29
|Hmotnost balení (kg)
|56,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Rozměry, balené (mm)
|1200 x 800 x 860
Vybavení
- Uzavřený vozík s dvířky
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM ExpertPro 50/ S
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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