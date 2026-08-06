FM ExpertPro 50/ S

Středně velký úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 50/ S je vhodný pro systém čištění sprejem, se snadno přístupnou nádobou na odpad. Centrální uzavřený prostor pro uložení vybavení a čisticích prostředků.

Středně velký uzavřený úklidový vozík FlexoMate ExpertPro 50/ S zaujme svými kompaktními rozměry a je ideální i pro použití čištění metodou spreje. Odpadní modul je snadno přístupný zvenčí. Lze jej podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze do něj umístit odpadkové pytle různých velikostí. Úklidové náčiní lze pohodlně uložit do dvou 6litrových kbelíků a oddělit je podle barev (standardně je součástí dodávky jedno modré a jedno červené). Dvě 16litrové výsuvné zásuvky, které lze umístit podle požadavků, jsou vhodné pro přenášení dalšího vybavení. Díky dodaným přípojkám Toolflex lze efektivně integrovat mopové systémy a další náčiní. Podle potřeby je lze připevnit na vnější strany FlexoMate. FlexoLink XL lze použít k připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Silné brzdy na dvou kolečkách zajišťují vozík i na svažitém nerovném povrchu a zajišťují stabilitu. Ergonomicky výškově nastavitelné rukojeti FlexoGrip snižují namáhání paží a ramen při tlačení. Dveře push-to-open lze navíc upravit pro praváky nebo leváky. Základní výbava: 2x 6l kbelík, 2x 16l šuplík, 1x přídavný zásobník, 1x odnímatelný díl 2x70L, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL

Charakteristické znaky a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškově nastavitelné rukojeti, snižují namáhání paží a ramen
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
Uzavřené, ideální pro čištění v oblastech citlivých na hygienu
Brzdy na dvou kolečkách zajišťují vozík i na svažitém terénu
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Díky kompaktním rozměrům je vozík velmi dobře ovladatelný a snadno skladný
Systém Push-to-open zajišťuje intuitivní a jednoduché ovládání dveří
Specifikace

Technické údaje

Program ADVANCED / STANDARD
Barva antracit
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 29
Hmotnost balení (kg) 56,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1271 x 563 x 1061
Rozměry, balené (mm) 1200 x 800 x 860

Vybavení

  • Uzavřený vozík s dvířky

Videa

Příslušenství
Náhradní díly FM ExpertPro 50/ S

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.