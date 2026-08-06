FM Swift 50/ P

Prostorově úsporný a kompaktní, to je úklidový vozík FlexoMate Swift 50/ P s čisticím systémem vhodným pro předpřípravu mopů a výškově nastavitelným skládacím odpadním modulem. Pro maximální úsporu místa ve stísněných skladovacích místnostech.

Kompaktní a otevřený úklidový FlexoMate vozík je zvláště vhodný pro čištění předem předpřipravených mopů při ručních úklidovech. Držák odpadů lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze použít odpadkové pytle různých velikostí. Úklidové náčiní lze bezpečně uložit do dvou 6-ti litrových kbelíků a oddělit je podle oblasti (modrá pro bezproblémová místa a červená pro úklidové prostory s nejvyššími hygienickými požadavky, jako jsou umývárny a toalety). Díky dodávaným držákům FlexiLink lze např. mopy a další vybavení připojit k vozíku. K dispozici je také hák pro připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Toolflex, háčky lze připevnit podle potřeby. Základní výbava: 2x 12l multifunkční kbelík, 2x 6l kbelík, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL

Charakteristické znaky a výhody
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
Díky kompaktním rozměrům je vozík velmi dobře ovladatelný a snadno skladný
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Specifikace

Technické údaje

Program ADVANCED
Barva antracit
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 14
Hmotnost balení (kg) 16,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1004 x 563 x 1198
Rozměry, balené (mm) 796 x 584 x 371

Videa

Příslušenství
Náhradní díly FM Swift 50/ P

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.