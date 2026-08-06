FM Swift 50/ P
Prostorově úsporný a kompaktní, to je úklidový vozík FlexoMate Swift 50/ P s čisticím systémem vhodným pro předpřípravu mopů a výškově nastavitelným skládacím odpadním modulem. Pro maximální úsporu místa ve stísněných skladovacích místnostech.
Kompaktní a otevřený úklidový FlexoMate vozík je zvláště vhodný pro čištění předem předpřipravených mopů při ručních úklidovech. Držák odpadů lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů a lze použít odpadkové pytle různých velikostí. Úklidové náčiní lze bezpečně uložit do dvou 6-ti litrových kbelíků a oddělit je podle oblasti (modrá pro bezproblémová místa a červená pro úklidové prostory s nejvyššími hygienickými požadavky, jako jsou umývárny a toalety). Díky dodávaným držákům FlexiLink lze např. mopy a další vybavení připojit k vozíku. K dispozici je také hák pro připevnění výstražného štítku nebo WVP 10 Adv. Toolflex, háčky lze připevnit podle potřeby. Základní výbava: 2x 12l multifunkční kbelík, 2x 6l kbelík, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
Odpadní modul s 30° nastavitelným výškovým úhlem pro snadné vyprazdňování
Díky kompaktním rozměrům je vozík velmi dobře ovladatelný a snadno skladný
Přípojky Toolflex na vnějších stranách pro připevnění čisticího náčiní
Specifikace
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|14
|Hmotnost balení (kg)
|16,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Rozměry, balené (mm)
|796 x 584 x 371
Videa
Příslušenství
Náhradní díly FM Swift 50/ P
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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