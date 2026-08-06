FM Swift 50/ W
FlexoMate Swift 50/ W je praktický a kompaktní úklidový vozík s dvojitým kbelíkovým systémem. Pro prostorově úsporné skladování ve stísněných prostorách je držák koše výškově nastavitelný a lze jej složit.
Funkční a otevřený úklidový vozík FlexoMate Swift 50/W skutečně šetří místo a je ideální pro zvláště malé skladovací prostory s malým prostorem. Díky systému dvojitých kbelíků a univerzálnímu lisu je dokonalým společníkem pro náročné a ruční čištění – i když je těsno. Držák odpadů lze podle potřeby posouvat nahoru a dolů nebo složit pro úsporu místa. Je vhodný pro odpadkové pytle různých velikostí. Úklidové náčiní lze bezpečně uložit do dvou 6litrových kbelíků a oddělit je podle oblasti (modrá pro bezproblémová místa a červená pro úklidové prostory s nejvyššími hygienickými požadavky, jako jsou umývárny a toalety). Místo 6-ti litrového kbelíku je možné umístit 2 až 4 čisticí prostředky. Základní výbava: 2x 15l kbelík, 2x 6l kbelík, 2x FlexoLink S, 1x FlexoLink XL
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
- Modul pro likvidaci odpadu s nastavitelným úhlem výšky 30° pro snadné vyprazdňování.
- Ergonomické ždímání díky účinnému lisovacímu zařízení na mopy.
Prostorově nenáročný design
- Díky kompaktním rozměrům je vozík velmi manévrovatelný a snadno se ukládá.
- Pro úsporu místa stačí sklopit odpadkový modul a vyjmout systém kbelíků.
- Na vnějších stranách jsou umístěny nástavce Toolflex pro připevnění čisticích nástrojů.
Udržitelnost
- Konstrukce se 2 kbelíky o objemu 15 litrů vyrobenými z 50 % recyklovaného plastu a 2 kbelíky o objemu 6 litrů vyrobenými z 80 % recyklovaného plastu.
- Žádné zbytečné plastové vložky.
- Modulární systém umožňuje snadnou výměnu jednotlivých komponentů, takže lze zařízení přizpůsobit podle požadavků.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|18
|Hmotnost balení (kg)
|19
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Rozměry, balené (mm)
|796 x 584 x 403
Videa
Oblasti použití
- Všestranné použití při ručním úklidu, např. v umývárnách nebo společných prostorách.
- Tvrdé podlahy
Příslušenství
Náhradní díly FM Swift 50/ W
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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