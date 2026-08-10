Classic Jednovědro Kit Uni se Ždímačem 25 L
Nekorozivní jednopolohový kbelík vyrobený výhradně z polypropylenu s uživatelsky přívětivým ždímačem a velkým modrým 25litrovým kbelíkem.
Náš vozík s kolečky 80 mm a integrovanými ochrannými nárazníky zaručuje vynikající mobilitu při úklidových aplikacích. Jediný mobilní kbelík s uživatelsky přívětivým ždímačem mopu a modrým 25litrovým kbelíkem je vyroben výhradně z polypropylenu, a proto je velmi hygienický k čištění a lze jej recyklovat. Jednodílný základní rám zajišťuje nízkou hmotnost a maximální robustnost.
Charakteristické znaky a výhody
Lehký a robustní
- Jednodílný základní rám pro nízkou hmotnost a maximální robustnost.
Vysoká kompatibilita
- Kompatibilní s běžnými záložkovými a kapesními systémy.
Šetrný vůči životnímu prostředí.
- Vyrobeno výhradně z polypropylenu, a proto je plně recyklovatelné.
Ergonomický lis na mop
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,6
|Hmotnost balení (kg)
|6,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|530 x 430 x 910
|Rozměry, balené (mm)
|530 x 430 x 910
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění