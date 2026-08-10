Classic Jednovědro Kit Uni se Ždímačem 25 L

Nekorozivní jednopolohový kbelík vyrobený výhradně z polypropylenu s uživatelsky přívětivým ždímačem a velkým modrým 25litrovým kbelíkem.

Náš vozík s kolečky 80 mm a integrovanými ochrannými nárazníky zaručuje vynikající mobilitu při úklidových aplikacích. Jediný mobilní kbelík s uživatelsky přívětivým ždímačem mopu a modrým 25litrovým kbelíkem je vyroben výhradně z polypropylenu, a proto je velmi hygienický k čištění a lze jej recyklovat. Jednodílný základní rám zajišťuje nízkou hmotnost a maximální robustnost.

Charakteristické znaky a výhody
Lehký a robustní
  • Jednodílný základní rám pro nízkou hmotnost a maximální robustnost.
Vysoká kompatibilita
  • Kompatibilní s běžnými záložkovými a kapesními systémy.
Šetrný vůči životnímu prostředí.
  • Vyrobeno výhradně z polypropylenu, a proto je plně recyklovatelné.
Ergonomický lis na mop
Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,6
Hmotnost balení (kg) 6,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 530 x 430 x 910
Rozměry, balené (mm) 530 x 430 x 910
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Příslušenství