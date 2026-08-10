Premium Dvouvědro Kit Uni se Ždímačem 2 x 15 L

Vozík s plastovou rukojetí, barevným rámem a ždímačem Tec, 2 kbelíky s modrými/červenými rukojeťmi a koly ø 80 mm s nárazníky.

Dvojitý čisticí vozík s profesionální čelistní ždímačkou. Ideální pro úklid středně velkých ploch, kde je nutné mop opláchnout.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
  • Ergonomický: lis na mop je umístěn výše než jiné dostupné lisy, čímž se zabrání zbytečnému namáhání zad
Snadná manipulace
  • Praktický: lehký a kompaktní pro snadnou ruční manipulaci při čištění
Lehký a robustní
  • Jednodílný základní rám pro nízkou hmotnost a maximální robustnost.
Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,8
Hmotnost balení (kg) 7,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 655 x 380 x 870
Rozměry, balené (mm) 665 x 380 x 870
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění