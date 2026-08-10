Premium Dvouvědro Kit Uni se Ždímačem 2 x 25 L
Vozík s plastovou rukojetí, barevným rámem a ždímačem Tec, 2 kbelíky s modrými/červenými rukojeťmi a koly ø 80 mm s nárazníky.
Dvojitý čisticí vozík s profesionální čelistní ždímačkou. Ideální pro úklid středně velkých ploch, kde je nutné mop opláchnout.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
- Ergonomický: lis na mop je umístěn výše než jiné dostupné lisy, čímž se zabrání zbytečnému namáhání zad
Snadná manipulace
- Praktický: lehký a kompaktní pro snadnou ruční manipulaci při čištění
Lehký a robustní
- Jednodílný základní rám pro nízkou hmotnost a maximální robustnost.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,2
|Hmotnost balení (kg)
|7,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|745 x 380 x 870
|Rozměry, balené (mm)
|745 x 380 x 870
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění