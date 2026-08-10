Premium Jednovědro Kit Uni se Ždímačem 25 L

Velmi mobilní, nerezavějící jednoduchý pojízdný kbelík z vysoce kvalitního plastu s postranní rukojetí. S modrým 25l kbelíkem a čelisťovým ždímacím lisem na mop.

Robustní, lehký a bez koroze: Náš vozík je vyroben výhradně z polypropylenu a zaujme vysoce kvalitními materiály a funkcemi vybavení. K dispozici je také uživatelsky přívětivý ždímač mopu, 80 mm kola, nárazníky a 25litrový kbelík v modré barvě. Posuvná rukojeť na boku umožňuje obzvláště jednoduchou manipulaci - také ve stísněných prostorách.

Charakteristické znaky a výhody
Premium Jednovědro Kit Uni se Ždímačem 25 L: Lehký a robustní
Lehký a robustní
Jednodílný základní rám pro nízkou hmotnost a maximální robustnost.
Premium Jednovědro Kit Uni se Ždímačem 25 L: Ergonomická boční rukojeť
Ergonomická boční rukojeť
Pro jednoduchou manipulaci ve stísněných prostorách. Usnadňuje procesy vyplachování a otáčení.
Premium Jednovědro Kit Uni se Ždímačem 25 L: Vysoká kompatibilita
Vysoká kompatibilita
Kompatibilní s běžnými záložkovými a kapesními systémy.
Šetrný vůči životnímu prostředí.
  • Vyrobeno výhradně z polypropylenu, a proto je plně recyklovatelné.
Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,9
Hmotnost balení (kg) 7,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 620 x 430 x 910
Rozměry, balené (mm) 620 x 430 x 910
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Příslušenství