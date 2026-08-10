Premium Jednovědro Kit Uni se Ždímačem 25 L
Velmi mobilní, nerezavějící jednoduchý pojízdný kbelík z vysoce kvalitního plastu s postranní rukojetí. S modrým 25l kbelíkem a čelisťovým ždímacím lisem na mop.
Robustní, lehký a bez koroze: Náš vozík je vyroben výhradně z polypropylenu a zaujme vysoce kvalitními materiály a funkcemi vybavení. K dispozici je také uživatelsky přívětivý ždímač mopu, 80 mm kola, nárazníky a 25litrový kbelík v modré barvě. Posuvná rukojeť na boku umožňuje obzvláště jednoduchou manipulaci - také ve stísněných prostorách.
Charakteristické znaky a výhody
Lehký a robustníJednodílný základní rám pro nízkou hmotnost a maximální robustnost.
Ergonomická boční rukojeťPro jednoduchou manipulaci ve stísněných prostorách. Usnadňuje procesy vyplachování a otáčení.
Vysoká kompatibilitaKompatibilní s běžnými záložkovými a kapesními systémy.
Šetrný vůči životnímu prostředí.
- Vyrobeno výhradně z polypropylenu, a proto je plně recyklovatelné.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,9
|Hmotnost balení (kg)
|7,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|620 x 430 x 910
|Rozměry, balené (mm)
|620 x 430 x 910
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění