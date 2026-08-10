ProLite Flex Kit
Sada: Sada obsahuje: 4dílnou skládací násadu - 140 cm, rám Uni Junior, plochý mop Soft Band 35 cm a jednoduché vědro o objemu 14 l se ždímacím zařízením.
Poloprofesionální plochý systém s mikroklapkami. Ideální pro poloprofesionální vysoce výkonné čištění horizontálních a vertikálních povrchů.
Charakteristické znaky a výhody
Nejlepší ergonomie
- Ergonomie: žádné ohýbání během používání, chrání záda a klouby
Úspora času
- Úspora času: díky velké čisticí ploše a možnosti dosáhnout do rohů a vyčistit pod nábytkem
Hygienická manipulace
- Žádný přímý kontakt pokožky s použitým krytem
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP / PA
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,6
|Hmotnost balení (kg)
|2,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|350 x 150 x 1400
|Rozměry, balené (mm)
|350 x 150 x 1400
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění