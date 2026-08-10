ProLite Flex Kit

Sada: Sada obsahuje: 4dílnou skládací násadu - 140 cm, rám Uni Junior, plochý mop Soft Band 35 cm a jednoduché vědro o objemu 14 l se ždímacím zařízením.

Poloprofesionální plochý systém s mikroklapkami. Ideální pro poloprofesionální vysoce výkonné čištění horizontálních a vertikálních povrchů.

Charakteristické znaky a výhody
Nejlepší ergonomie
  • Ergonomie: žádné ohýbání během používání, chrání záda a klouby
Úspora času
  • Úspora času: díky velké čisticí ploše a možnosti dosáhnout do rohů a vyčistit pod nábytkem
Hygienická manipulace
  • Žádný přímý kontakt pokožky s použitým krytem
Specifikace

Technické údaje

Materiál PP / PA
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,6
Hmotnost balení (kg) 2,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 350 x 150 x 1400
Rozměry, balené (mm) 350 x 150 x 1400
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Příslušenství