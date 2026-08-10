Standard Dvouvědro Kit se Ždímačem 3 in 1 15 L
Dvojitý kbelík se dvěma vypouštěcími hrdly a se ždímacím válcem, jednobarevné, kola Ø 80 mm.
Dvojitý kbelík s ergonomickým ždímacím válcem. Ideální pro úklid středně velkých ploch, kde je nutné mop opláchnout.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický: lis na mop je umístěn výše než jiné dostupné lisy, čímž se zabrání zbytečnému namáhání zad
Hladké povrchy bez vroubků pro jednoduché, hygienické čištění
Ergonomická dvojitá rukojeť pro snadnou přepravu
S 3-stupňovým nastavením úrovně vlhkosti mopu.
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,4
|Hmotnost balení (kg)
|7,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|600 x 380 x 970
|Rozměry, balené (mm)
|600 x 380 x 970
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění