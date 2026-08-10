Standard Dvouvědro Kit se Ždímačem 3 in 1 15 L

Dvojitý kbelík se dvěma vypouštěcími hrdly a se ždímacím válcem, jednobarevné, kola Ø 80 mm.

Dvojitý kbelík s ergonomickým ždímacím válcem. Ideální pro úklid středně velkých ploch, kde je nutné mop opláchnout.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický: lis na mop je umístěn výše než jiné dostupné lisy, čímž se zabrání zbytečnému namáhání zad
Hladké povrchy bez vroubků pro jednoduché, hygienické čištění
Ergonomická dvojitá rukojeť pro snadnou přepravu
S 3-stupňovým nastavením úrovně vlhkosti mopu.
Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,4
Hmotnost balení (kg) 7,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 600 x 380 x 970
Rozměry, balené (mm) 600 x 380 x 970
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění