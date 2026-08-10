Standard Dvouvědro Kit Uni se Ždímačem 3 in 1 15 L

Dvojitý kbelíkový systém s 30l , ždímacím zařízením šetrným k zádům, držákem rukojeti a dvojitým vývodem. Pro optimální výsledky čištění díky oddělení čisticího roztoku a špinavé vody

Systém kbelíků s dvojitou přihrádkou od společnosti Kärcher umožňuje díky užitečnému oddělení čisticího roztoku a špinavé vody dosáhnout optimálních výsledků při čištění podlah ve středně velkých a velkých objektech. Díky dvojité rukojeti a 80 milimetrů velkým kolům se s ním obzvlášť snadno manévruje a přepravuje. Profesionální ždímací zařízení i lisovací páka systému dvojitého vědra jsou ergonomicky umístěny a rovněž zajišťují práci šetrnou k zádům, stejně jako výpustné nádoby pro vyprazdňování bez nutnosti zvedání vědra. Hladké povrchy dvojitého kbelíkového systému jsou vyrobeny z recyklovatelného polypropylenu s dlouhou životností a přirozeně nerezavějícího a velmi snadno se udržují v hygienické čistotě.

Charakteristické znaky a výhody
Struktura šetrná k životnímu prostředí
  • Ekologická, dlouhotrvající, recyklovatelná verze z polypropylenu
Ergonomický design
  • Výstupní nádoby pro ergonomické vyprazdňování bez nutnosti zvedat kbelík
Hygienická manipulace
  • Jednoduché, hygienické vyprazdňování špinavé vody díky zadní výstupní nádobě
  • Optimální výsledky čištění díky oddělení čisticího roztoku a špinavé vody
Śetrná k zádům
  • Optimální umístění lisu a lisovací páky, aby nedocházelo k namáhání zad uživatele
Jednoduchá údržba a péče
  • Hladké povrchy bez vroubků pro jednoduché, hygienické čištění
Ergonomická dvojitá rukojeť
  • Ergonomická dvojitá rukojeť pro snadnou přepravu
Specifikace

Technické údaje

Materiál PP
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,1
Hmotnost balení (kg) 6,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 580 x 380 x 910
Rozměry, balené (mm) 580 x 380 x 910
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Příslušenství