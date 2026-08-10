Standard Dvouvědro Kit Uni se Ždímačem 3 in 1 15 L
Dvojitý kbelíkový systém s 30l , ždímacím zařízením šetrným k zádům, držákem rukojeti a dvojitým vývodem. Pro optimální výsledky čištění díky oddělení čisticího roztoku a špinavé vody
Systém kbelíků s dvojitou přihrádkou od společnosti Kärcher umožňuje díky užitečnému oddělení čisticího roztoku a špinavé vody dosáhnout optimálních výsledků při čištění podlah ve středně velkých a velkých objektech. Díky dvojité rukojeti a 80 milimetrů velkým kolům se s ním obzvlášť snadno manévruje a přepravuje. Profesionální ždímací zařízení i lisovací páka systému dvojitého vědra jsou ergonomicky umístěny a rovněž zajišťují práci šetrnou k zádům, stejně jako výpustné nádoby pro vyprazdňování bez nutnosti zvedání vědra. Hladké povrchy dvojitého kbelíkového systému jsou vyrobeny z recyklovatelného polypropylenu s dlouhou životností a přirozeně nerezavějícího a velmi snadno se udržují v hygienické čistotě.
Charakteristické znaky a výhody
Struktura šetrná k životnímu prostředí
- Ekologická, dlouhotrvající, recyklovatelná verze z polypropylenu
Ergonomický design
- Výstupní nádoby pro ergonomické vyprazdňování bez nutnosti zvedat kbelík
Hygienická manipulace
- Jednoduché, hygienické vyprazdňování špinavé vody díky zadní výstupní nádobě
- Optimální výsledky čištění díky oddělení čisticího roztoku a špinavé vody
Śetrná k zádům
- Optimální umístění lisu a lisovací páky, aby nedocházelo k namáhání zad uživatele
Jednoduchá údržba a péče
- Hladké povrchy bez vroubků pro jednoduché, hygienické čištění
Ergonomická dvojitá rukojeť
- Ergonomická dvojitá rukojeť pro snadnou přepravu
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|5,1
|Hmotnost balení (kg)
|6,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|580 x 380 x 910
|Rozměry, balené (mm)
|580 x 380 x 910
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění