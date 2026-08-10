Standard Kbelík se Ždímačem 15 L
Kbelík s objemem 15 l, přepážkou, nohou ovládaným mopem a držadlem.
Ideální pro rychlé čištění menších ploch: Jednoduchý systém obsahuje 15litrovou kbelík s přepážkou a pedálem ovládaný ždímač mopu. Integrovaná ergonomická příďová rukojeť usnadňuje zvedání a přepravu.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomická rukojeťUsnadňuje zvedání a přepravu kbelíku.
PřepážkaPřepážka pro bezpečné oddělení čisticího roztoku a špinavé vody.
Lehký a robustní
Specifikace
Technické údaje
|Materiál
|PP / Ocelové, pozinkované / Ušlechtilá ocel
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,8
|Hmotnost balení (kg)
|3,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|460 x 320 x 350
|Rozměry, balené (mm)
|460 x 320 x 350
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění