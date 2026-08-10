Standard Kbelík se Ždímačem 15 L

Kbelík s objemem 15 l, přepážkou, nohou ovládaným mopem a držadlem.

Ideální pro rychlé čištění menších ploch: Jednoduchý systém obsahuje 15litrovou kbelík s přepážkou a pedálem ovládaný ždímač mopu. Integrovaná ergonomická příďová rukojeť usnadňuje zvedání a přepravu.

Charakteristické znaky a výhody
Standard Kbelík se Ždímačem 15 L: Ergonomická rukojeť
Ergonomická rukojeť
Usnadňuje zvedání a přepravu kbelíku.
Standard Kbelík se Ždímačem 15 L: Přepážka
Přepážka
Přepážka pro bezpečné oddělení čisticího roztoku a špinavé vody.
Standard Kbelík se Ždímačem 15 L: Lehký a robustní
Lehký a robustní
Specifikace

Technické údaje

Materiál PP / Ocelové, pozinkované / Ušlechtilá ocel
Množství (Kusy) 1
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,8
Hmotnost balení (kg) 3,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 460 x 320 x 350
Rozměry, balené (mm) 460 x 320 x 350
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění