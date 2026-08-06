Mycí linka pro užitková vozidla TB

Mycí systém pro užitková vozidla pro účinné mytí nákladních vozidel a autobusů. Modulární konstrukce, kterou lze flexibilně přizpůsobit různým podmínkám dle potřeb.

Mycí systém pro užitková vozidla přesvědčí maximální spolehlivostí, flexibilitou a optimálními výsledky mytí - s minimálními nároky na údržbu. Je vhodný pro nejrůznější místa a lze jej individuálně přizpůsobit specifickým podmínkám na místě. Čtyři nastavitelné výšky mytí, které lze snížit až o 300 milimetrů v krocích po 100 mm, a nastavitelná šířka systému (snížená o 100 mm na každé straně) umožňují přesnou konfiguraci v závislosti na typu vozidla a dostupném prostoru. Dokonce i vozidla s vypouklými konturami jsou důkladně umyta díky výkonným vysokotlakým tryskám. Robustní žárově pozinkovaná ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost - i v náročných podmínkách. Řemenový a přímý pohon zajišťují provoz bez údržby a bez nutnosti mazání. Systém je proto ideálním řešením pro spediční firmy, provozovatele autobusů a všechny, kteří potřebují efektivní a přizpůsobivé čištění užitkových vozidel.

Charakteristické znaky a výhody
Mycí linka pro užitková vozidla TB: Patentovaný systém zavěšení bočních kartáčů
Patentovaný systém zavěšení bočních kartáčů
Kartáče se mohou volně pohybovat ve všech směrech. Žádné ohýbání hřídelí. Kontaktní tlak je individuálně přizpůsoben vozidlu pro optimální výsledky mytí.
Mycí linka pro užitková vozidla TB: Řídicí jednotka s integrovaným dotykovým displejem
Řídicí jednotka s integrovaným dotykovým displejem
Flexibilní konfigurace všech parametrů. Přizpůsobení na míru jakémukoli vozovému parku.
Mycí linka pro užitková vozidla TB: Flexibilní přizpůsobení jakémukoli místu
Flexibilní přizpůsobení jakémukoli místu
Čtyři různé výšky mytí, které lze snížit až o 300 mm v krocích po 100 mm. Šířku systému lze snížit o 100 mm na každé straně.
Specifikace

Technické údaje

Požadavek na mycí místo (mm) 2800 x 4800 x 5990
Mycí výška (mm) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
Výška zařízení (mm) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
Výška stroje s ochranou proti stříkající vodě (mm) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
Šířka systému s ochranou proti rozstřiku (mm) 5000
Šířka systému s rotujícími bočními kartáči (mm) 4830
Přípojka čerstvé vody objem (l/min) 100
Přípojka čerstvé vody tlak (bar) 4 / 6
Příkon (kW) 5,3
Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2031-01-01

Vybavení

  • Individuální kartáčové vybavení
  • Flexibilní ovládací panel
Mycí linka pro užitková vozidla TB
Mycí linka pro užitková vozidla TB
Oblasti použití
  • Automatické vnější čištění užitkových vozidel
Čisticí prostředky