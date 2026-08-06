Mycí linka pro užitková vozidla TB
Mycí systém pro užitková vozidla pro účinné mytí nákladních vozidel a autobusů. Modulární konstrukce, kterou lze flexibilně přizpůsobit různým podmínkám dle potřeb.
Mycí systém pro užitková vozidla přesvědčí maximální spolehlivostí, flexibilitou a optimálními výsledky mytí - s minimálními nároky na údržbu. Je vhodný pro nejrůznější místa a lze jej individuálně přizpůsobit specifickým podmínkám na místě. Čtyři nastavitelné výšky mytí, které lze snížit až o 300 milimetrů v krocích po 100 mm, a nastavitelná šířka systému (snížená o 100 mm na každé straně) umožňují přesnou konfiguraci v závislosti na typu vozidla a dostupném prostoru. Dokonce i vozidla s vypouklými konturami jsou důkladně umyta díky výkonným vysokotlakým tryskám. Robustní žárově pozinkovaná ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost - i v náročných podmínkách. Řemenový a přímý pohon zajišťují provoz bez údržby a bez nutnosti mazání. Systém je proto ideálním řešením pro spediční firmy, provozovatele autobusů a všechny, kteří potřebují efektivní a přizpůsobivé čištění užitkových vozidel.
Charakteristické znaky a výhody
Patentovaný systém zavěšení bočních kartáčůKartáče se mohou volně pohybovat ve všech směrech. Žádné ohýbání hřídelí. Kontaktní tlak je individuálně přizpůsoben vozidlu pro optimální výsledky mytí.
Řídicí jednotka s integrovaným dotykovým displejemFlexibilní konfigurace všech parametrů. Přizpůsobení na míru jakémukoli vozovému parku.
Flexibilní přizpůsobení jakémukoli místuČtyři různé výšky mytí, které lze snížit až o 300 mm v krocích po 100 mm. Šířku systému lze snížit o 100 mm na každé straně.
Specifikace
Technické údaje
|Požadavek na mycí místo (mm)
|2800 x 4800 x 5990
|Mycí výška (mm)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|Výška zařízení (mm)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|Výška stroje s ochranou proti stříkající vodě (mm)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|Šířka systému s ochranou proti rozstřiku (mm)
|5000
|Šířka systému s rotujícími bočními kartáči (mm)
|4830
|Přípojka čerstvé vody objem (l/min)
|100
|Přípojka čerstvé vody tlak (bar)
|4 / 6
|Příkon (kW)
|5,3
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2031-01-01
Vybavení
- Individuální kartáčové vybavení
- Flexibilní ovládací panel
Oblasti použití
- Automatické vnější čištění užitkových vozidel