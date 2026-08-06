Doplňková výbava AT
Pro pohodlnou a jednoduchou kontrolu a seřízení tlaku v pneumatikách: Air Tower AT od společnosti Kärcher, z naší řady obslužných jednotek určených ke zvýšení atraktivity vašeho areálu.
Díky obslužným jednotkám od společnosti Kärcher můžete svým zákazníkům nabídnout další služby a zvýšit atraktivitu vašeho areálu. Air Tower AT pro pohodlnou kontrolu a seřízení správného tlaku v pneumatikách (až 8 barů) má snadno a individuálně programovatelný elektronický přijímač mincí. To umožňuje použití různých mincí a žetonů, stejně jako volně volitelné doby běhu. To umožňuje nepřetržité nastavení až 7 minut běhu a následně přizpůsobení přizpůsobené vašim preferencím a místním podmínkám ve vašem areálu.
Charakteristické znaky a výhody
Digitální tlakoměr do 8 bar
Elektronický mincovník
Programovatelná doba běhu
Specifikace
Technické údaje
|Ochranná třída
|IP44
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Příkon (kW)
|0,45
Oblasti použití
- Vzduchová věž pro kontrolu tlaku v pneumatikách av případě potřeby seřízení