Doplňková výbava AT

Pro pohodlnou a jednoduchou kontrolu a seřízení tlaku v pneumatikách: Air Tower AT od společnosti Kärcher, z naší řady obslužných jednotek určených ke zvýšení atraktivity vašeho areálu.

Díky obslužným jednotkám od společnosti Kärcher můžete svým zákazníkům nabídnout další služby a zvýšit atraktivitu vašeho areálu. Air Tower AT pro pohodlnou kontrolu a seřízení správného tlaku v pneumatikách (až 8 barů) má snadno a individuálně programovatelný elektronický přijímač mincí. To umožňuje použití různých mincí a žetonů, stejně jako volně volitelné doby běhu. To umožňuje nepřetržité nastavení až 7 minut běhu a následně přizpůsobení přizpůsobené vašim preferencím a místním podmínkám ve vašem areálu.

Charakteristické znaky a výhody
Doplňková výbava AT: Digitální tlakoměr do 8 bar
Digitální tlakoměr do 8 bar
Doplňková výbava AT: Elektronický mincovník
Elektronický mincovník
Doplňková výbava AT: Programovatelná doba běhu
Programovatelná doba běhu
Specifikace

Technické údaje

Ochranná třída IP44
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Příkon (kW) 0,45
Oblasti použití
  • Vzduchová věž pro kontrolu tlaku v pneumatikách av případě potřeby seřízení