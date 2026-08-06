Doplňková výbava AT Fp
Air Tower AT Fp protimrazový a zimně odolný tlakoměr pneumatik. Obslužná jednotka pro přesnou a spolehlivou kontrolu tlaku v pneumatikách a seřízení až do 8 barů.
Většina zákazníků kontroluje tlak vzduchu jako standardní postup po mytí vozidla. S Air Tower AT Fp, protimrazovým tlakoměrem od firmy Kärcher, můžete svým zákazníkům nabídnout tuto důležitou službu a podpořit je, aby se opět vrátili. Naše obslužná jednotka nabízí působivé funkce, jako je elektronický přijímač mincí, který přijímá mince i žetony a lze jej snadno naprogramovat tak, aby vyhovoval vašim konkrétním požadavkům. Čas chodu jednotky lze také nastavit individuálně na cokoli až do 7 minut. Upravený tlak v pneumatice (až 8 barů) je vždy zobrazen na digitálním displeji.
Charakteristické znaky a výhody
Digitální tlakoměr do 8 barPřesné nastavení správného tlaku v pneumatikách. Jednoduchá a pohodlná manipulace zajišťuje opakování zákazníků.
Elektronický mincovníkIndividuální a jednoduché programování. Použití různých mincí a žetonů pouze s jedním akceptorem mincí.
Programovatelná doba běhuPlynulé nastavení doby chodu až 7 minut. Pro individuální přizpůsobení místním podmínkám.
Specifikace
Technické údaje
|Ochranná třída
|IP44
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Příkon (kW)
|0,45
Oblasti použití
- Air Tower s protimrazovou ochranou pro kontrolu a seřízení správného tlaku v pneumatikách