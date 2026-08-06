Doplňková výbava AWT
Kompresor a dávkovač vody v jednom: Air Water Tower AWT z řady obslužných jednotek snadno a pohodlně upravuje tlak v pneumatikách a plní nádoby na ostřikování.
Zařízení Air Water Tower AWT spojuje dvě zařízení současně. Výkonný kompresor včetně manometru a integrovaný dávkovač vody, například pro doplňování nádoby na vodu pro čištění čelního skla. To znamená, že těžíte z návratu zákazníků, kteří jsou se službou spokojeni, stejně jako z uklizeného místa, protože konve a podobné nádoby jsou minulostí. Z naší řady samoobslužných jednotek je tato jednotka vybavena elektronickým mincovníkem, který lze snadno a individuálně programovat a používat s různými mincemi a žetony. Čas běhu lze také nastavit až na 7 minut.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaný dávkovač vody
Elektronický mincovník
Programovatelná doba běhu
Specifikace
Technické údaje
|Ochranná třída
|IP44
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Příkon (kW)
|0,45
Oblasti použití
- Air Water Tower pro snadné nastavení tlaku v pneumatikách, s integrovaným dávkovačem vody