Doplňková výbava AWT

Kompresor a dávkovač vody v jednom: Air Water Tower AWT z řady obslužných jednotek snadno a pohodlně upravuje tlak v pneumatikách a plní nádoby na ostřikování.

Zařízení Air Water Tower AWT spojuje dvě zařízení současně. Výkonný kompresor včetně manometru a integrovaný dávkovač vody, například pro doplňování nádoby na vodu pro čištění čelního skla. To znamená, že těžíte z návratu zákazníků, kteří jsou se službou spokojeni, stejně jako z uklizeného místa, protože konve a podobné nádoby jsou minulostí. Z naší řady samoobslužných jednotek je tato jednotka vybavena elektronickým mincovníkem, který lze snadno a individuálně programovat a používat s různými mincemi a žetony. Čas běhu lze také nastavit až na 7 minut.

Charakteristické znaky a výhody
Doplňková výbava AWT: Integrovaný dávkovač vody
Integrovaný dávkovač vody
Doplňková výbava AWT: Elektronický mincovník
Elektronický mincovník
Doplňková výbava AWT: Programovatelná doba běhu
Programovatelná doba běhu
Specifikace

Technické údaje

Ochranná třída IP44
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Příkon (kW) 0,45
Oblasti použití
  • Air Water Tower pro snadné nastavení tlaku v pneumatikách, s integrovaným dávkovačem vody