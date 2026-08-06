Doplňková výbava AWT Fp

Vhodný také pro použití v zimě: Air Water Tower AWT Fp chráněný před mrazem. Přesný kompresor a praktický dávkovač vody v jedné jednotce.

S Air Water Tower AWT Fp z řady obslužných jednotek Kärcher jsou neuspořádaná místa minulostí. V cestě nejsou žádné tlakoměry pneumatik, konve nebo podobné nádoby. Místo toho je AWT Fp kompresor pro huštění pneumatik a dávkovač vody v jedné jednotce šetřící místo. Tlak v pneumatikách lze snadno zkontrolovat a nastavit až do 8 barů. Integrovaný dávkovač vody dodává čistou vodu, například do nádoby na vodu pro čištění čelního skla, zatímco podobně integrovaná funkce ochrany proti mrazu zajišťuje spolehlivý provoz za všech okolností i v chladných zimních dnech. Elektronický přijímač mincí přijímá mince i žetony a lze jej snadno naprogramovat tak, aby vyhovoval vašim konkrétním požadavkům. Čas chodu jednotky lze také nastavit individuálně na cokoli až do 7 minut.

Charakteristické znaky a výhody
Doplňková výbava AWT Fp: Integrovaný dávkovač vody
Integrovaný dávkovač vody
Doplňková výbava AWT Fp: Elektronický mincovník
Elektronický mincovník
Doplňková výbava AWT Fp: Programovatelná doba běhu
Programovatelná doba běhu
Specifikace

Technické údaje

Ochranná třída IP44
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Příkon (kW) 0,45
Oblasti použití
  • Air Water Tower chráněná před mrazem pro snadné nastavení tlaku v pneumatice, s integrovaným dávkovačem vody