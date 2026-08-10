Doplňková výbava M 80
Čistota, která je zábavná: Čistič rohoží čistí podlahové rohože až do šířky 80 cm bez vody a efektivně.
Čistič rohoží se svými výkonnými kartáči a zcela bez vody odstraňuje nahromaděné nečistoty z podlahových rohoží vysoce účinným a šetrným způsobem. Oproti běžným přístrojům má vysavač extra širokou štěrbinu, která pojme podlahové rohože o šířce až 80 centimetrů. Dobu chodu si můžete plynule zvolit až do délky 10 minut. Elektronický validátor mincí lze rychle a individuálně naprogramovat pro použití s různými mincemi a žetony. Volitelně dostupný držák rohože poskytuje další pohodlí při čištění, volitelně dodávaná stříška s ochranou proti dešti minimalizuje vniknutí dešťové vody do zařízení. S tímto produktem přesvědčíte své zákazníky a také upgradujete svou polohu!
Charakteristické znaky a výhody
Výkonné kartáčeRychlé a důkladné čištění rohoží pro všechny zákazníky mycích center.
Široký zaváděcí hřídelÚčinné čištění rohoží do šířky 80 cm.
Elektronický mincovníkIndividuální a jednoduché programování. Přijímá různé druhy mincí a žetonů.
Programovatelná doba běhu
- Plynulé nastavení doby chodu až 10 minut.
- Pro individuální přizpůsobení místním podmínkám.
Rohože se přivádějí zepředu
- Nečistoty se na stroji neusazují.
- Čistý vzhled.
Nálevka na nečistoty
- Nečistoty okamžitě spadnou do odpadkového koše.
- Zaručuje vždy čisté rohože
Specifikace
Technické údaje
|Ochranná třída
|IP44
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
Oblasti použití
- Čištění rohoží bez použití vody na čerpacích stanicích a samoobslužných mycích centrech