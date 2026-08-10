Doplňková výbava M 80

Čistota, která je zábavná: Čistič rohoží čistí podlahové rohože až do šířky 80 cm bez vody a efektivně.

Čistič rohoží se svými výkonnými kartáči a zcela bez vody odstraňuje nahromaděné nečistoty z podlahových rohoží vysoce účinným a šetrným způsobem. Oproti běžným přístrojům má vysavač extra širokou štěrbinu, která pojme podlahové rohože o šířce až 80 centimetrů. Dobu chodu si můžete plynule zvolit až do délky 10 minut. Elektronický validátor mincí lze rychle a individuálně naprogramovat pro použití s ​​různými mincemi a žetony. Volitelně dostupný držák rohože poskytuje další pohodlí při čištění, volitelně dodávaná stříška s ochranou proti dešti minimalizuje vniknutí dešťové vody do zařízení. S tímto produktem přesvědčíte své zákazníky a také upgradujete svou polohu!

Charakteristické znaky a výhody
Doplňková výbava M 80: Výkonné kartáče
Výkonné kartáče
Rychlé a důkladné čištění rohoží pro všechny zákazníky mycích center.
Doplňková výbava M 80: Široký zaváděcí hřídel
Široký zaváděcí hřídel
Účinné čištění rohoží do šířky 80 cm.
Doplňková výbava M 80: Elektronický mincovník
Elektronický mincovník
Individuální a jednoduché programování. Přijímá různé druhy mincí a žetonů.
Programovatelná doba běhu
  • Plynulé nastavení doby chodu až 10 minut.
  • Pro individuální přizpůsobení místním podmínkám.
Rohože se přivádějí zepředu
  • Nečistoty se na stroji neusazují.
  • Čistý vzhled.
Nálevka na nečistoty
  • Nečistoty okamžitě spadnou do odpadkového koše.
  • Zaručuje vždy čisté rohože
Specifikace

Technické údaje

Ochranná třída IP44
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Oblasti použití
  • Čištění rohoží bez použití vody na čerpacích stanicích a samoobslužných mycích centrech
Příslušenství