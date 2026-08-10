Doplňková výbava M 80 3
Čištění, které vás nadchne: Čistič rohoží důkladně vyčistí rohože až do šířky 80 cm bez vody.
Čistič koberců pomocí svých výkonných kartáčů a absolutně bez vody odstraňuje jemně, ale účinně nečistoty, které se hromadí v autokobercích. Oproti běžným strojům má čistič extra široký vstupní otvor, který pojme rohože až do šířky 80 centimetrů. Dobu chodu lze libovolně nastavit až na maximálně 10 minut. Elektronický akceptor mincí lze naprogramovat na různé mince a žetony způsobem, který je rychlý a specifický pro danou aplikaci. Držák podložky, který je k dispozici jako volitelný doplněk, zvyšuje pohodlí při čištění, zatímco volitelný kryt proti dešti minimalizuje množství dešťové vody, která se dostane do stroje. Tento produkt jistě zapůsobí na vaše zákazníky a zvýší vaši přitažlivost!
Charakteristické znaky a výhody
Výkonné kartáčeRychlé a důkladné čištění rohoží zaručeno pro všechny zákazníky mycích center.
Široký zaváděcí hřídelÚčinné čištění rohoží do šířky 80 cm.
Elektronický mincovníkIndividuální a jednoduché programování. Přijímá různé druhy mincí a žetonů.
Programovatelná doba běhu
- Plynulé nastavení doby chodu až 10 minut.
- Pro individuální přizpůsobení místním podmínkám.
Rohože se přivádějí zepředu
- Nečistoty se na stroji neusazují.
- Čistý vzhled.
Nálevka na nečistoty
- Nečistoty okamžitě spadnou do odpadkového koše.
- Zaručuje vždy čisté rohože
Specifikace
Technické údaje
|Ochranná třída
|IP44
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
Oblasti použití
- Čištění rohoží bez použití vody na čerpacích stanicích a samoobslužných mycích centrech