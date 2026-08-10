Doplňková výbava M 80 Sm
Čištění stisknutím tlačítka: Čistič rohoží důkladně vyčistí rohože až do šířky 80 cm bez vody.
Čistič koberců pomocí svých výkonných kartáčů a absolutně bez vody odstraňuje jemně, ale účinně nečistoty, které se hromadí v autokobercích. Oproti běžným strojům má čistič extra široký vstupní otvor, který pojme rohože až do šířky 80 centimetrů. Dobu chodu lze libovolně nastavit až na maximálně 10 minut. Stroj se spouští stisknutím spouštěcího tlačítka. Držák podložky, který je k dispozici jako volitelný doplněk, zvyšuje pohodlí při čištění, zatímco volitelný kryt proti dešti minimalizuje množství dešťové vody, která se dostane do stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonné kartáčeRychlé a důkladné čištění rohoží pro všechny zákazníky mycích center.
Široký zaváděcí hřídelÚčinné čištění rohoží do šířky 80 cm.
Tlačítko Pohodlné spuštěníJako doplňková nabídka pro zákazníky v oblasti mycích linek nebo pro vaše vlastní požadavky.
Programovatelná doba běhu
- Plynulé nastavení doby chodu až 10 minut.
- Pro individuální přizpůsobení místním podmínkám.
Nálevka na nečistoty
- Nečistoty okamžitě spadnou do odpadkového koše.
- Zaručuje vždy čisté rohože
Specifikace
Technické údaje
|Ochranná třída
|IP44
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
Oblasti použití
- Čištění rohoží bez použití vody na vyžádání na čerpacích stanicích a samoobslužných mycích centrech