Doplňková výbava PT
Parfémovací stanice Kärcher Perfume Tower PT . Přidaná hodnota pro vaši myčku, která slouží k rozstřikování parfémů do interiéru vozidel.
K dispozici jsou čtyři různé vůně, které si můžete vybrat pro použití s rozprašovačem vůní Perfume Tower PT, aby rychle a účinně neutralizovaly nepříjemné pachy ve vozidlech, jako je tabákový kouř. Při výběru vůní jsme se chtěli ujistit, že můžeme nabídnout širokou škálu, abychom byli schopni uspokojit co nejvíce zákazníků. Neúmyslné smíchání vůní není touto technologií povoleno. Elektronický mincovník, stejně jako doba běhu, lze programovat a upravovat rychle a jednoduše podle individuálních požadavků. Elektronický mincovník je vhodný jak pro mince, tak pro žetony, a stejně jako doba chodu (nepřetržitě až 7 minut provozu) lze snadno a rychle naprogramovat a upravit podle individuálních požadavků.
Charakteristické znaky a výhody
Můžete si vybrat ze čtyř různých vůníŽádné míchání jednotlivých vůní. Čisté vůně pro téměř každý vkus.
Elektronický mincovníkIndividuální a jednoduché programování. Použití různých mincí a žetonů pouze s jedním akceptorem mincí.
Programovatelná doba běhuPlynulé nastavení doby chodu až 7 minut. Pro individuální přizpůsobení místním podmínkám.
Specifikace
Technické údaje
|Ochranná třída
|IP44
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Příkon (kW)
|0,3
|Spotřeba směsi parfému a vody (ml/min)
|50
Oblasti použití
- Parfémová věž pro neutralizaci pachů uvnitř vozidel