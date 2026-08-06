Doplňková výbava PT Fp

S ochranou proti mrazu: náš zimní rozprašovač parfémů řady Tower PT Fp rychle a efektivně neutralizuje nepříjemné pachy ve vozidlech.

Existuje mnoho důvodů, proč se uvnitř vozidel vyvíjí nepříjemný zápach, ať už v důsledku kouření nebo rodinného psa, který se koupe v jezeře. Prostřednictvím parfémovaného rozprašovače parfémované věže PT Fp chráněného před mrazem mohou vaši zákazníci rychle a snadno neutralizovat tyto nepříjemné pachy. Podle individuálního vkusu si můžete vybrat ze čtyř různých vůní, aniž by se jednotlivé vůně mísily dohromady. Doba chodu jednotky lze nastavit na cokoli až 7 minut. A dokonce i individuální programování elektronického přijímače mincí, které rozpoznává mince a žetony, lze konfigurovat velmi rychle a jednoduše.

Charakteristické znaky a výhody
Doplňková výbava PT Fp: Můžete si vybrat ze čtyř různých vůní
Můžete si vybrat ze čtyř různých vůní
Doplňková výbava PT Fp: Elektronický mincovník
Elektronický mincovník
Doplňková výbava PT Fp: Programovatelná doba běhu
Programovatelná doba běhu
Specifikace

Technické údaje

Ochranná třída IP44
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Příkon (kW) 0,3
Spotřeba směsi parfému a vody (ml/min) 50
Oblasti použití
  • Parfémová věž s ochranou proti mrazu pro neutralizaci pachů uvnitř vozidel