Doplňková výbava PT Fp
S ochranou proti mrazu: náš zimní rozprašovač parfémů řady Tower PT Fp rychle a efektivně neutralizuje nepříjemné pachy ve vozidlech.
Existuje mnoho důvodů, proč se uvnitř vozidel vyvíjí nepříjemný zápach, ať už v důsledku kouření nebo rodinného psa, který se koupe v jezeře. Prostřednictvím parfémovaného rozprašovače parfémované věže PT Fp chráněného před mrazem mohou vaši zákazníci rychle a snadno neutralizovat tyto nepříjemné pachy. Podle individuálního vkusu si můžete vybrat ze čtyř různých vůní, aniž by se jednotlivé vůně mísily dohromady. Doba chodu jednotky lze nastavit na cokoli až 7 minut. A dokonce i individuální programování elektronického přijímače mincí, které rozpoznává mince a žetony, lze konfigurovat velmi rychle a jednoduše.
Charakteristické znaky a výhody
Můžete si vybrat ze čtyř různých vůní
Elektronický mincovník
Programovatelná doba běhu
Specifikace
Technické údaje
|Ochranná třída
|IP44
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Příkon (kW)
|0,3
|Spotřeba směsi parfému a vody (ml/min)
|50
Oblasti použití
- Parfémová věž s ochranou proti mrazu pro neutralizaci pachů uvnitř vozidel