Největší mýty o AKU nářadí, které už dávno neplatí
Je moc drahé, málo výkonné a baterka se hned vybije. Zakořeněné mýty o akumulátorovém nářadí kolují mezi lidmi a možná vás odrazují od toho, abyste si koupili AKU sekačku, pilu nebo vysavač. Jenže spousta těchto mýtů už dávno stojí na vodě.
Mýtus I: AKU nářadí je moc drahé
Akumulátorové zahradní nářadí je mírně dražší než třeba benzínové. Jenže benzínové sekačky nebo pily pak stojí mnohem víc na provozu – platíte benzín, olej i častější servis.
Nesrovnávejte proto jen pořizovací cenu, ale celkové náklady včetně provozu třeba na dva roky. A teprve poté výsledky porovnejte.
TIP: U AKU techniky se nejvíc vyplatí, když koupíte více nářadí ze stejné série, protože pak s jednou baterkou poháníte sekačku, pilu, fukar i vysavač. Baterie Kärcher Professional jsou například kompatibilní i s nářadím Home & Garden.
Mýtus II: AKU nářadí je málo výkonné
Před 20 lety možná, dnes však nejvýkonnější AKU nářadí svým výkonem překonává elektrické a konkuruje i tomu benzínovému.
Na plný výkon navíc jedete ihned po startu, elektromotor je stabilní a s mnohem lepší možností regulace.
V praxi existuje jen minimum případů, ve kterých by vás výkon AKU přístroje skutečně limitoval.
Mýtus III: baterka nic nevydrží a hned se vybije
Fáma, která zakořenila na začátku milénia za éry NiCd a NiMH akumulátorů. Dnes už se dávno používají Li-Ion akumulátory s výrazně lepšími vlastnostmi, což je vidět všude kolem.
Baterie do chytrých telefonů mají čím dál vyšší kapacitu, elektromobily na jedno nabití dojedou násobně dále.
Třeba u AKU sekaček na jedno nabití v klidu posekáte 500 m2 velký pozemek, samozřejmě vždy v závislosti na délce trávy, obtížnosti terénu nebo kapacitě baterie.
Komu se AKU nářadí nejvíc vyplatí?
Vyvracením mýtů netvrdíme, že AKU nářadí je jediné správné a nemá smysl kupovat nic jiného. Na obrovské pozemky je lepší benzínová sekačka, na malý dvoreček stačí elektrický fukar.
AKU pro vás bude nejlepší v těchto případech:
Nechcete rušit rodinu a sousedy
AKU nářadí je absolutně tiché, takže můžete sekat trávu, řezat kmeny nebo vysávat, aniž by o tom věděla celá ulice. Hlavně v létě, kdy trávu sekáte klidně i 2× týdně, je to příjemné.
Chcete jen zapnout a pracovat
AKU nářadí je pořád připraveno k použití. Nemusíte chystat prodlužku a tahat za sebou kabel, ani pořád kontrolovat stav benzínu či oleje. Přístroj jen vytáhnete, zapnete a pracujete.
Nejste úplně technický typ
Benzínové motory se zadírají, musíte je čistit, těžko se startují. Jestliže nejste technický typ, budete s každou maličkostí volat servis a provoz se vám prodraží. AKU nářadí je naprosto bezúdržbové.
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