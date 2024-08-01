oceněné produkty řady professional
Naše produkty pro profesionály získávají každoročně ocenění z různých testovacích časopisů a portálů i na veletrzích a odborných přednáškách.
Úklidový robot KIRA B 50 oceněn na iF Design Awards
Vítěz ocenění iF Design Awards 2024
Mycí robot KIRA B 50 byl oceněn za inovativní design a funkčnost v kategorii "Industry." Tento plně autonomní čistič podlah je schopen vyčistit až 2 300 m² za hodinu bez lidského zásahu a vyniká kompaktním designem, který umožňuje použití i v omezených prostorách. Díky intuitivnímu ovládacímu konceptu na velkém dotykovém displeji, samočinnému nabíjení a pokročilým senzorům je KIRA B 50 bezpečný a efektivní ve vysoce frekventovaných oblastech.
iF Design Award, jeden z nejvýznamnějších designových ocenění na světě, vybírá vítěze z téměř 11 000 přihlášek z 72 zemí.
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Hvězdná cena 2024 - Zlatá hvězda pro CV 30/2 BP
Oblíbené i u čtenářů!
Výsledky čtenářského hlasování jsou - náš akumulátorový kartáčový vysavač na všechny koberce i tvrdé povrchy CV 30/2 BP s automatickým rozpoznáním podlahy získal ocenění Zlatá hvězda v kategorii „Úklid“!
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KIRA CV 50 oceněn na InterClean 2024
Vítěz dvou ocenění na Interclean 2024
Nový vakuový robot KIRA CV 50 byl dvakrát oceněn prestižní cenou Innovation Award na úklidovém veletrhu Interclean 2024 v Amsterdamu. Z celkového počtu 96 přihlášených zařízení zvítězilo v kategorii „Inteligentní technologie a digitalizace“. Autonomní úklidový robot zaujal nejen porotu, ale i diváky a zajistil si tak Cenu návštěvníka.
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Dvojité ocenění pro B 50 W!
PŘIPOJENÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA B 50 W
Jsme velmi potěšeni, že jsme s interaktivní řídicí jednotkou CONNECTED CONTROL UNIT (unikátní řešení pro propojení stroje s mobilním telefonem) modelu B 50 W vyhráli jak cenu iF Design Award, tak cenu Red Dot Design Award! Poprvé jsme byli oceněni v oblasti Brands & Communication Design, Interface & User Experience Design.
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NT 40/1 Tact Te M Wood vítězí ve výběru čtenářů v kategorii "Nástroje"
S naším vysavačem na mokré/suché vysávání NT 40/1 Tact Te M Wood jsme obsadili první místo v kategorii „Nástroje“ ve výběru čtenářů haustec.de. Podle vlastních informací je online portál největším německým portálem pro vše, co souvisí s technologií budov.
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1. místo za portálovou myčku pro nákladní vozy řady TB
Ve volbě čtenářů odborného časopisu "busplaner" jsme s portálovou myčkou pro užitkové vozy řady TB obsadili první místo v kategorii "Dílna a depo"!
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