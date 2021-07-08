Božské ticho, vysoký výkon, pohodlí. Práce s AKU nářadím Kärcher je za odměnu.

Profesionální AKU nářadí a techika Kärcher kombinuje všechny výhody benzínových a elektrických strojů. Je výkonné, tiché a má nadstandardní kapacitu baterií, aby déle vydrželo. Díky promyšlené konstrukci s LCD displejem s technologií reálného času navíc neustále vidíte zbývající čas výdrže baterie i zbývající čas do plného nabití.

Vysokotlaké čističe (36V)

Tlak vody až 150 barů, možnost plynulé regulace výkonu a nejméně půl hodiny práce na jedno nabití.

Vysavače (36V)

Kompaktní, lehké a výkonné vysavače pro suché (a u některých modelů i mokré) vysávání.

Podlahové mycí stroje (36V)

Váží jen 14 kilo a na jedno nabití dokonale vyčistí až 100 m2 podlahové plochy.

Zahradní technika (36V)

Mimořádný výkon a téměř nulové náklady na provoz i údržbu.

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Multifunkční nářadí (36V)

Stříhání živých plotů nebo stromků ještě nikdy nebylo jednodušší.

Ruční vysavače (18V)

Kompaktní vysavače s velmi silným sacím výkonem.

Baterie a nabíječky (18V + 36V)

Náhradní baterie a nabíječky, aby vám nikdy nedošla šťáva.

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V čem je řada Battery Power+ výjimečná?

 

Tuto bateriovou platformu jsme navrhli pro extra výkonná zařízení k profesionálnímu využití. Baterie dodají potřebný výkon, stabilitu i dostatečnou výdrž. 


Baterie Battery Power+ s napětím 36 V navíc můžete použít i v AKU produktech pro domácnost a zahradu Home & Garden.


Stroje na této platformě jsou dále kompatibilní se všemi 36V bateriemi Kärcher Battery Power+ v kapacitách 6,0 Ah a 7,5 Ah i s 36V bateriemi Kärcher Battery Power v kapacitách 2,5 Ah a 5,0 Ah.

 

 

Bateriové produkty pro profesionály

Při vývoji baterií jsme mysleli na každý detail

Kapacita baterie v procentech

Inteligentní zařízení

Baterie řady Power+ se samy chrání před přehřátím, přetížením nebo úplným vybitím. Aktivně komunikují s připojeným zařízením a vy tak máte o stavu baterie dokonalý přehled.

Úroveň nabití v minutách

Výjimečná odolnost

Baterie je voděodolná na úrovni IPx5 a díky robustnímu ochrannému krytu jí nevadí ani silné nárazy. Přesto se s ní díky měkkým plochám velmi snadno manipuluje.

Baterie zobrazují zbývající čas

Vyladěná ergonomie

Na displeji neustále vidíte zbývající kapacitu baterie v procentech nebo v minutách podle toho, které zařízení je zrovna připojené. Při nabíjení zase vidíte čas zbývající do plného nabití.

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Rádi vám pomůžeme s výběrem AKU techniky

Pomůžeme vám s výběrem vhodné techniky dle vašich potřeb nebo oboru podníkání. Neváhejte se na nás obrátit.

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√ Stav a přehled o všech objednávkách na jednom místě.

√ Pohodlné on-line odbavení záručního i pozáručního servisu pro stroje řady Home & Garden.

 

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