Božské ticho, vysoký výkon, pohodlí. Práce s AKU nářadím Kärcher je za odměnu.
Profesionální AKU nářadí a techika Kärcher kombinuje všechny výhody benzínových a elektrických strojů. Je výkonné, tiché a má nadstandardní kapacitu baterií, aby déle vydrželo. Díky promyšlené konstrukci s LCD displejem s technologií reálného času navíc neustále vidíte zbývající čas výdrže baterie i zbývající čas do plného nabití.
Vysokotlaké čističe (36V)
Tlak vody až 150 barů, možnost plynulé regulace výkonu a nejméně půl hodiny práce na jedno nabití.
Vysavače (36V)
Kompaktní, lehké a výkonné vysavače pro suché (a u některých modelů i mokré) vysávání.
Podlahové mycí stroje (36V)
Váží jen 14 kilo a na jedno nabití dokonale vyčistí až 100 m2 podlahové plochy.
Zahradní technika (36V)
Mimořádný výkon a téměř nulové náklady na provoz i údržbu.
Multifunkční nářadí (36V)
Stříhání živých plotů nebo stromků ještě nikdy nebylo jednodušší.
Ruční vysavače (18V)
Kompaktní vysavače s velmi silným sacím výkonem.
Baterie a nabíječky (18V + 36V)
Náhradní baterie a nabíječky, aby vám nikdy nedošla šťáva.
V čem je řada Battery Power+ výjimečná?
Tuto bateriovou platformu jsme navrhli pro extra výkonná zařízení k profesionálnímu využití. Baterie dodají potřebný výkon, stabilitu i dostatečnou výdrž.
Baterie Battery Power+ s napětím 36 V navíc můžete použít i v AKU produktech pro domácnost a zahradu Home & Garden.
Stroje na této platformě jsou dále kompatibilní se všemi 36V bateriemi Kärcher Battery Power+ v kapacitách 6,0 Ah a 7,5 Ah i s 36V bateriemi Kärcher Battery Power v kapacitách 2,5 Ah a 5,0 Ah.
Při vývoji baterií jsme mysleli na každý detail
Inteligentní zařízení
Baterie řady Power+ se samy chrání před přehřátím, přetížením nebo úplným vybitím. Aktivně komunikují s připojeným zařízením a vy tak máte o stavu baterie dokonalý přehled.
Výjimečná odolnost
Baterie je voděodolná na úrovni IPx5 a díky robustnímu ochrannému krytu jí nevadí ani silné nárazy. Přesto se s ní díky měkkým plochám velmi snadno manipuluje.
Vyladěná ergonomie
Na displeji neustále vidíte zbývající kapacitu baterie v procentech nebo v minutách podle toho, které zařízení je zrovna připojené. Při nabíjení zase vidíte čas zbývající do plného nabití.
Rádi vám pomůžeme s výběrem AKU techniky
Pomůžeme vám s výběrem vhodné techniky dle vašich potřeb nebo oboru podníkání. Neváhejte se na nás obrátit.
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