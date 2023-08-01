Cementový potěr a jeho čištění
Cementový potěr je nejběžněji používaným typem potěru. Tato podlahová krytina vyžaduje zvláštní pozornost, pokud jde o čištění a údržbu, protože je často extrémně namáhán a zároveň musí splňovat požadavky na bezpečnost práce ve firmě nebo v místě užití. Výběr správného vybavení je proto velmi důležitý pro základní údržbu i hloubkové čištění.
Zvláštnosti cementového potěru
Cementový potěr se skládá z písku nebo štěrku, cementu a vody a je nejběžněji používaným typem potěru. V průmyslovém sektoru se vyrábí pouze tzv. potěry z tvrdého materiálu, které díky své pevnosti a pevnostní třídě dokážou absorbovat velmi vysoké zatížení.
Cementový potěr má zvláštní vlastnost: Při vystavení kyselinám se vytvoří „struktura podobná pohledovému betonu“, to znamená, že beton zdrsní, což ztěžuje čištění. U vysoce lesklých krytin může také čištění silnými alkáliemi (hodnota pH větší než 10) způsobit matování povrchu.
Navíc bez opatření pro konečnou úpravu povrchu - jako je impregnace nebo nátěr - má cementový potěr tendenci tvořit prach a nečistoty a může docházet k nasákávání vlhkosti. Pokud není cementový potěr opatřen nátěrem, je třeba při čištění dbát na to, aby nanesená vlhkost byla okamžitě opět odsáta. V tomto případě by měla být pro čištění použita pouze jednokroková metoda.
Příprava na čištění (počáteční čištění/úklid po stavbě)
V případě potřeby lze v závislosti na druhu a množství odstranit velmi velké množství nečistot před mokrým čištěním pomocí vysavače. Odolné nečistoty po fázi výstavby, jako je barva, malta, emulzní barva, dehet nebo lepidla, se opatrně odstraní špachtlí nebo ostřím.
Odstraňte zbytky...
- maltu pomocí zeleného padu.
- disperzní barvu nanesením neředěného hloubkového čističe po dobu přibližně pěti minut a pečlivým zpracováním pomocí zeleného padu. Poté oblast důkladně opláchněte. Upozornění: Nelze použít na samolesklé emulze nebo polymerní nátěry.
- lak / barvu / lepidla opatrně odstraňte pomocí univerzálního odstraňovače skvrn. Přidejte rozpouštědlo na hadřík a zbytky barvy, laku nebo lepidla kompletně vyčistěte namočeným hadříkem. Toto by mělo předcházet nátěru podlahy. Nikdy proto nepoužívejte ředidlo na finální nátěrt, samolesknoucí emulzi (např. polymerní disperzi), protože by došlo k poškození nátěru.
Údržbové a pravidelné čištění: Odstranění lehkého znečištění
Pravidelné údržbové čištění se provádí jednokrokovou metodou. Pro odstranění lehkého znečištění je mycí stroj s odsáváním vybaven červenými čistícími kartáči nebo pady. Čisticí stroj pracuje se sníženým přítlakem a nižší rychlostí válcového kartáče. Vhodným čisticím prostředkem by byl údržbový a mezičisticí prostředek pro průmyslové použití zředěný na 0,5 až 3 procenta v závislosti na množství a typu znečištění. Doporučujeme také vybavit stroj funkcí automatického dávkování čisticího prostředku. Dodatečné stírání nebo oplachování není nutné – po podlaze lze okamžitě znovu chodit.
Pokud úklid nevyžaduje mokré čištění, lze údržbové čištění provést také pomocí výkonného vysavače.
Hloubkové čištění: Odstranění velmi odolných nečistot
Nečistoty – jako je olej, mastnota a opotřebení pneumatik – které nelze odstranit při údržbovém nebo běžném čištění, jsou odstraněny během hloubkového čištění, které lze provádět v pravidelných intervalech. To vyžaduje výkonné podlahové mycí stroje s válcovou čisticí hlavou. Pokud to podlahová krytina umožňuje, čištění se provádí dvoukrokovou metodou při plném kontaktním tlaku se zelenými drhnoucími kartáči nebo pady. Postup by měl být vždy prováděn krok za krokem, aby nedošlo k přemokření podlahy nebo opětovnému rychlému vyschnutí čisticího roztoku.
Pokud je potřeba kromě oleje a mastnoty odstranit i ochranné filmy, doporučujeme jako čisticí prostředek použít všestranný hloubkový čistič nebo intenzivní hloubkový čistič. Čistící prostředek se ředí na 50 procent pro odstranění ochranných filmů.
Krok 1: Použijte podlahový mycí stroj, skropte podlahu čisticím prostředkem který nechte působit a poté ji dvakrát nebo třikrát vydrhněte bez odsávání, dokud se všechna špína neuvolní.
Krok 2: Odsajte špinavou vodu pomocí stěrky a vysavače na stroji. Poté celou plochu opět pokryjte čistou vodou a postupujte jednokrokovou metodou: Skropte vodou – vydrhněte – odsajte.
Odstranění stop od pneumatik
Chcete-li odstranit stopy po smyku zanechané vysokozdvižnými vozíky nebo oděrky z pneumatik, použijte čisticí prostředek, který neobsahuje NTA a byl speciálně vyvinut pro tento účel. Naneste neředěný na znečištěná místa pomocí rozprašovače čisticího prostředku nebo spreje a nechte několik minut působit. Poté plochu vyčistěte pomocí mycího stroje bez přidání čisticího roztoku. Válcová čistící hlava by měla být vybavena zelenými válečkovými pady nebo válečkovými kartáči v závislosti na struktuře povrchu (hladký nebo strukturovaný). Dalším krokem je odstranění špinavé vody a následné opláchnutí čistou vodou (jednokroková metoda).
Upozornění: Tuto metodu nepoužívejte na nátěry na bázi polymeru nebo vosku, protože čisticí prostředek je může odstranit.
Správná volba: Mycí stroje s válcovou čisticí hlavou
Pro odolnou špínu a silné znečištění doporučujeme pro mokré čištění použít mycí stroj s válcovou čistící hlavou. Hladké povrchy se čistí pomocí válečků, zatímco drsné a strukturované povrchy se drhnou válečkovými kartáči. Vysoká účinnost čištění je dána následujícím:
- Kartáče/podložky běžící v opačných směrech
- Vysoký a rovnoměrný přítlak (až 260 g/cm2) po celé pracovní šířce
- Extrémně vysoká rychlost (max. 1100 ot./min.)
- Vynikající kontakt s podlahou
Tyto vlastnosti umožňují bezpečně odstranit nečistoty z podlahy. Vysoká rychlost také vytváří samočisticí efekt, což znamená, že účinnost čištění zůstává trvale vysoká. U lehkých, uvolněných nečistot je často zbytečné zametat podlahu předem, protože válcové kartáče se pohybují v opačných směrech, aby zametly hrubé nečistoty do integrované zásuvky zametacího stroje.
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