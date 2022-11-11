Čistá dílna, servisní zázemí
V dílnách existuje široká škála míst, které je třeba čistit a pravidelně udržovat - ať už z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Aby byla celá dílna dokonale čistá, měly by se vždy používat čisticí stroje a metody podle požadavků na čištění. V konečném důsledku to nejen zvyšuje zachování hodnoty – čistá dílna vede také ke spokojenosti kolegů a zákazníků a také ke zvýšení produktivity v rámci společnosti.
Důležitost čistoty a pořádku v prostředí servisní dílny
Mít čistou a uspořádanou dílnu je velmi důležité na více úrovních. Tyto faktory na jedné straně zanechávají u zákazníků pozitivní celkový dojem o společnosti a ujišťují je, že jejich vozidlo je v profesionálních rukou a bude s ním zacházeno opatrně.
Na druhé straně je čisté a uklizené prostředí životně důležitou součástí pro efektivní a bezpečné pracovní procesy. Pokud musí být každý krok přerušen, aby se nejprve nalezl vhodný nástroj, nebo pokud nečistoty brání další akci, i ty nejjednodušší činnosti budou trvat mnohem déle, než je nutné, a produktivita bude nižší.
Čistota a bezpečnost jdou ruku v ruce
Úklid dílen je navíc, pokud jde o bezpečnost, více než jen nutné zlo: Mít čisté podlahy – například bez louže oleje – znamená malé riziko uklouznutí, jak je požadováno, a lze předejít pracovním úrazům včetně pádů. . Odstranění uvolněných nečistot pomocí zametače nebo vysavače minimalizuje riziko poranění například ostrými předměty. Pravidelné zametání dvorů zabraňuje vniknutí uvolněných nečistot do dílny, což znamená, že se nemohou usazovat. Chytré začlenění čisticích strojů do pracovních procesů může ušetřit další úklidovou práci. Například při broušení zajistí vhodné mokré a suché vysavače, že prach neunikne do okolí, ale bude okamžitě vysát u zdroje.
Vytvoření plánu úklidu
Sestavení sofistikovaného plánu pravidelného úklidu dílny může na první pohled znít jako práce navíc, která bude svazovat personál. Z dlouhodobého hlediska se však důsledné čištění dílny vyplatí a dokonce ušetří náklady. Je to proto, že udržované prostředí a vybavení viz. například nářadí, podlahové krytiny a nábytek, si déle uchová svou hodnotu a bude méně často vyměňováno.
Rozsáhlé hloubkové a komplexní čištění
V každém případě by mělo být v pravidelných intervalech stále prováděno hlubší čištění. Například podlaha by měla projít důkladným mokrým čištěním, okna by měla být vyčištěna, staré nástroje by měly být vyřazeny, málo používaná místa by měla být vyčištěna, filtry by měly být vyčištěny nebo vyměněny, skvrny by měly být odstraněny a speciální odpad by měl být řádně zlikvidován, atd.
Hloubkový úklid dílny by měl být naplánován v pevných, pravidelných intervalech – pokud možno na základě předchozích zkušeností, kdy je firma méně vytížená a prostory určené k úklidu jsou převážně prázdné.
Čištění podlah v dílnách: vysoké nároky kladené na podlahovou krytinu
V dílenské oblasti jsou na podlahovou krytinu kladeny zcela jiné požadavky než například v zákaznických nebo kancelářských prostorách: u dílenský podlah kromě vysoké robustnosti a protiskluznosti je velmi důležitá také odolnost proti alkáliím a kyselinám. Oleje, tuky a vlhkost způsobují kluzké povrchy. Proto musí být k dispozici odolnost proti uklouznutí, aby se předešlo nehodám. Prach, který na ní již leží, může výrazně snížit bezpečnost chůze po tvrdých podlahách. Přibližně 30 procent všech hlášených pracovních úrazů se stane při běhu a chůzi, což znamená, že často vznikají v důsledku klopýtnutí, klouzání nebo pádu. Těžké nástroje a provoz zatěžují povrch a jeho celistvost.
K udržení hodnoty podlahové krytiny slouží pravidelná údržba a základní čištění. Je důležité se nejprve důkladně zbavit nečistot zanesených z venkovního prostředí. Písek, prach a jiné částice nečistot mohou povrch poškodit a způsobit jeho drsnost. To nejen nabízí nové špíně lepší přilnavost, ale také vede k většímu opotřebení podlahy.
Pravidelné čištění podlahy lze vykonávat manuálně, nebo ideálně vhodnou strojní technologií. V závislosti na povrchu je nutný jiný postup: