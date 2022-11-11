Čistá dílna, servisní zázemí

V dílnách existuje široká škála míst, které je třeba čistit a pravidelně udržovat - ať už z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Aby byla celá dílna dokonale čistá, měly by se vždy používat čisticí stroje a metody podle požadavků na čištění. V konečném důsledku to nejen zvyšuje zachování hodnoty – čistá dílna vede také ke spokojenosti kolegů a zákazníků a také ke zvýšení produktivity v rámci společnosti.

Čištění podlahy v servisní dílně

Důležitost čistoty a pořádku v prostředí servisní dílny

Mít čistou a uspořádanou dílnu je velmi důležité na více úrovních. Tyto faktory na jedné straně zanechávají u zákazníků pozitivní celkový dojem o společnosti a ujišťují je, že jejich vozidlo je v profesionálních rukou a bude s ním zacházeno opatrně.

Na druhé straně je čisté a uklizené prostředí životně důležitou součástí pro efektivní a bezpečné pracovní procesy. Pokud musí být každý krok přerušen, aby se nejprve nalezl vhodný nástroj, nebo pokud nečistoty brání další akci, i ty nejjednodušší činnosti budou trvat mnohem déle, než je nutné, a produktivita bude nižší.

Abyste si rozumně uspořádali pracoviště a skoncovali s chaosem, můžete využít tzv. metodu 5-S. Jedná se o metodu štíhlého řízení. Zajišťuje pořádek a lepší strukturu ve společnosti v pěti krocích – odvozených z japonských výrazů Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke:

  • Třídění (Seiri): Důkladné vyhrabání je na denním pořádku. Zůstane jen to, co je skutečně potřeba. Tím se zkrátí doba hledání nástrojů a dalších věcí v budoucnu.
  • Systematizovat (Seiton): Každá položka dostane pevné místo. Vše, co se často používá, je na dosah. Vyžaduje se systematika, cílem je mít co nejkratší vzdálenosti.
  • Úklid (Seiso): Úklid pracoviště a kontrola vybavení. Definujte cykly údržby a odpovědnosti. Cílem je čistota a příjemné pracovní prostředí. Riziko pracovních úrazů je minimalizováno.
  • Standardizovat (Seiketsu): Použijte značení a štítky. Co jde kam? definovat standardy. Shadowboardy pomáhají na workshopech tak, aby organizace pracoviště byla srozumitelná pro každého zaměstnance.
  • Cvičte a neustále zlepšujte sebekázeň (Shitsuke): Nová pravidla by se měla stát zvykem. zprostředkovat výhody. Metoda může fungovat pouze tehdy, pokud je každý zaměstnanec ochoten převzít osobní odpovědnost.

 

Čistota a bezpečnost jdou ruku v ruce

Úklid dílen je navíc, pokud jde o bezpečnost, více než jen nutné zlo: Mít čisté podlahy – například bez louže oleje – znamená malé riziko uklouznutí, jak je požadováno, a lze předejít pracovním úrazům včetně pádů. . Odstranění uvolněných nečistot pomocí zametače nebo vysavače minimalizuje riziko poranění například ostrými předměty. Pravidelné zametání dvorů zabraňuje vniknutí uvolněných nečistot do dílny, což znamená, že se nemohou usazovat. Chytré začlenění čisticích strojů do pracovních procesů může ušetřit další úklidovou práci. Například při broušení zajistí vhodné mokré a suché vysavače, že prach neunikne do okolí, ale bude okamžitě vysát u zdroje. 


Vytvoření plánu úklidu

Sestavení sofistikovaného plánu pravidelného úklidu dílny může na první pohled znít jako práce navíc, která bude svazovat personál. Z dlouhodobého hlediska se však důsledné čištění dílny vyplatí a dokonce ušetří náklady. Je to proto, že udržované prostředí a vybavení viz. například nářadí, podlahové krytiny a nábytek, si déle uchová svou hodnotu a bude méně často vyměňováno.


Rozsáhlé hloubkové a komplexní čištění

V každém případě by mělo být v pravidelných intervalech stále prováděno hlubší čištění. Například podlaha by měla projít důkladným mokrým čištěním, okna by měla být vyčištěna, staré nástroje by měly být vyřazeny, málo používaná místa by měla být vyčištěna, filtry by měly být vyčištěny nebo vyměněny, skvrny by měly být odstraněny a speciální odpad by měl být řádně zlikvidován, atd.

Hloubkový úklid dílny by měl být naplánován v pevných, pravidelných intervalech – pokud možno na základě předchozích zkušeností, kdy je firma méně vytížená a prostory určené k úklidu jsou převážně prázdné.

Čištění podlah v dílnách: vysoké nároky kladené na podlahovou krytinu

V dílenské oblasti jsou na podlahovou krytinu kladeny zcela jiné požadavky než například v zákaznických nebo kancelářských prostorách: u dílenský podlah kromě vysoké robustnosti a protiskluznosti je velmi důležitá také odolnost proti alkáliím a kyselinám. Oleje, tuky a vlhkost způsobují kluzké povrchy. Proto musí být k dispozici odolnost proti uklouznutí, aby se předešlo nehodám. Prach, který na ní již leží, může výrazně snížit bezpečnost chůze po tvrdých podlahách. Přibližně 30 procent všech hlášených pracovních úrazů se stane při běhu a chůzi, což znamená, že často vznikají v důsledku klopýtnutí, klouzání nebo pádu. Těžké nástroje a provoz zatěžují povrch a jeho celistvost. 

K udržení hodnoty podlahové krytiny slouží pravidelná údržba a základní čištění. Je důležité se nejprve důkladně zbavit nečistot zanesených z venkovního prostředí. Písek, prach a jiné částice nečistot mohou povrch poškodit a způsobit jeho drsnost. To nejen nabízí nové špíně lepší přilnavost, ale také vede k většímu opotřebení podlahy.

Pravidelné čištění podlahy lze vykonávat manuálně, nebo ideálně vhodnou strojní technologií. V závislosti na povrchu je nutný jiný postup:

Čištění dlažby a jemné kameniny
Čištění cementové stěrky
čištění keramické dlažby

Úkoly čištění v dílnách

Tryskání suchým ledem v autodílně
Nastavení mycího prostoru
Příprava a čištění interiéru vozidla
Čištění dílů autodílny
Čištění parkoviště
Sklad
Čištění toalet
Úklid kanceláře

Vhodné produkty pro vaši oblast použití

Odolné nečistoty a mastné oleje se mohou hromadit kdekoli a někdy je obtížné je odstranit. Veškeré vzniklé nečistoty by měly být důkladně vyčištěny, aby se zlepšila bezpečnost a ochrana zdraví při práci v dílnách.

Čistý a uklizený sklad pomáhá nejen zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale také zvýšit efektivitu a chránit skladované díly.

Efektivní čištění vozidel odstraňuje jak drobné zbytky nečistot, tak i odolné nečistoty. To bude vyžadovat správný čisticí prostředek a vhodné čisticí stroje. Každé vozidlo má individuální požadavky na čištění. Při čištění, péči a údržbě vozidla je třeba vzít v úvahu rozdíly ve tvaru a materiálu a také znečištění.

Vaše recepce zanechá na zákazníky první trvalý dojem. Chcete-li se okamžitě prosadit, měli byste tento prostor udržovat obzvláště čistý. Dílny těží z čistoty nejen na viditelných místech; hygienické prostředí v kancelářských prostorách rovněž zajišťuje příjemnou pracovní atmosféru.

Mít venkovní prostor bez nečistot je zásadní pro vytvoření celkového dojmu čistoty. Různé druhy nečistot se mohou v těchto oblastech rychle hromadit díky jejich rozsáhlému používání a neustálým vlivům povětrnostních vlivů. S výkonnými čisticími stroji je to pod kontrolou po celý rok.

Mycí boxy musí poskytovat dokonalé výsledky, pokud jde o čištění vozidel. Zákazníci požadují vysoce kvalitní čištění, které odpovídá jejich standardům. K tomu je zapotřebí výkonné a profesionální čisticí zařízení.

Povrchy v toaletách mohou rychle usazovat nečistoty, a proto vyžadují důkladné čištění. To znamená, že je zabráněno nebezpečí uklouznutí, jsou odstraněny odolné nečistoty a jsou zajištěny hygienické podmínky. Speciální čisticí stroje tyto požadavky splňují.

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