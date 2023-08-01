Zajímavá fakta o čištění schodišť
Schody mohou být skutečnými designovými prvky, vyrobené z brokované oceli nebo vzácného dřeva. Mohou to být centrální únikové cesty nebo jen zanedbané přivaděče mezi patry. V každém případě se úklidové práce na schodišti stávají výzvou, protože prostorové podmínky dělají práci únavnou. Proč je čistota stále důležitá? Co je třeba mít na paměti u různých podlahových krytin? Jaké jsou nejčastější chyby operátorů? Zde je přehled.
Protiskluzové, hygienicky bezpečné nebo reprezentativní: Čištění schodiště není zanedbatelná záležitost
Rozsah úklidových prací kolem schodiště závisí především na tom, jaký účel plní schodiště nahoru a dolů. Za prvé, vždy jde o zajištění jistoty. To platí pro všechny typy podlahových krytin, od textilních přes pružné až po kamenné. Uvolněné nečistoty lze pohodlně odstranit bateriovým batohovým vysavačem. Nehrozí nebezpečí zakopnutí o kabel a zbytečné cesty z a do poslední nebo další zásuvky jsou minulostí.
Odstranění lepivých nečistot se obvykle provádí pomocí širokého čisticího zařízení s otíráním z mikrovlákna hadříky. Vlhkosti je třeba se vyhnout pouze u dřevěných podlah. Pomocí utěrek impregnovaných lepidlem nebo utěrek z mikrovlákna však lze podlahu otřít a zachytit prach tak, aby byly odstraněny i ty nejjemnější částice.
Pokud je na schodištích vysoký veřejný provoz, např. v obytných budovách, hotelech nebo obchodních centrech je pak důležité pravidelné čištění a dezinfekce zábradlí. Jedině tak se vyhnete přenosu choroboplodných zárodků. U schodišť, která tak či onak plní reprezentativní účel, jde vždy o co nejdelší zachování vlastností podlahové krytiny. Proto je důležité provádět čištění a údržbu vhodná pro podlahovou krytinu – od jemného kamene přes umělý a přírodní kámen, dřevo a koberec až po kamenný koberec.
Čištění podlah z přírodního kamene
Přírodní kameny stejného nebo podobného vzhledu mohou mít velmi odlišné technické vlastnosti, zejména pokud jde o citlivost na zásady nebo kyseliny, pevnost a nasákavost. Právě tyto faktory určují, který kámen je vhodný pro jaký účel a jak je nutné jej udržovat, aby si dlouho uchoval svůj vzhled. Před čištěním proto musíte důkladně znát vlastnosti kamene na základě jeho minerálního složení a povrchové úpravy a také jeho použití.
Čištění dlaždic z jemné kameniny
Dlaždice z jemné kameniny jsou atraktivní, velmi oblíbenou podlahovou krytinou, která vyniká svými robustními a protiskluzovými vlastnostmi a také velmi nízkou mírou absorpce vlhkosti. Moderní a bezpečné designové médium, v dnešní době je nemožné si představit podlahové krytiny bez ušlechtilého kamene.
Čištění keramických dlaždic
Čištění a údržba keramických dlaždic – jak to funguje? Jsou vypalovány při teplotě 1000 až 1400 °C a vyrobeny z anorganických materiálů. Terakota, klinker, ušlechtilý kámen, kamenina a kamenina jsou dnes široce používány. Přestože existuje mnoho různých variant, kroky čištění jsou vždy podobné. Pouze několik typů dlaždic vyžaduje údržbu.
Vliv času: Různé druhy poškození, různé techniky čištění
Špína a veřejný provoz zanechávají své stopy na jakémkoli typu podlahové krytiny. V závislosti na podkladu jsou vhodné různé techniky čištění, aby podlaha udržela a užila si ji co nejdéle. Pokud se jedná o dřevěné schodiště, pak je ohroženo především otěrem nečistot a částic písku. Drobná zrnka kolemjdoucí vmasírují do podlahy a učiní dřevo otevřené útoku. Pokud se přidá vlhkost, např. z mokrých bot nebo nesprávného čištění, pak se voda dostává do dřeva a dříve nebo později vede k poškození. Aby se tomu zabránilo, doporučuje se po důkladném čištění, alespoň dvakrát ročně, odpovídajícím způsobem udržovat schodiště.
U přírodního a umělého kamene trpí vzhled především zátěžovým používáním:
Podlahová krytina je zdrsněná a nečistoty se usazují. Po chvíli to vede k nepříjemným známkám opotřebení, které rychle obtěžují zejména reprezentativní schodiště. V tomto případě může krystalizace nebo leštění diamantovými kotouči poskytnout nápravu a obnovit lesk. Pokud mají být kamenná schodiště sanována tímto způsobem, je pro tuto aplikaci na trhu k dispozici minimyčka. Je zaměřen především na uživatele, kteří musí čistit malé vodorovné a svislé plochy a umožňuje rychlou, ergonomickou práci.
V hotelech se koberce často pokládají v chodbách a na schodištích. Na textilních podlahových krytinách časem vznikají stopy.
Kromě toho se hrany schodů často velmi zašpiní, např. z krému na boty. Malé skvrny lze odstranit pomocí přípravku na odstraňování skvrn. Zde je důležité pracovat zvenčí dovnitř, aby se skvrna nerozšířila. Pro hloubkové čištění lze k odstranění skvrn také použít metodu extrakce sprejem. Úzká ruční tryska umožňuje použití této techniky i na úzkých schodech. Doba sušení je však nejméně šest až osm hodin.
Tip:
V neposlední řadě lze na velmi frekventovaných schodištích v obytných budovách nebo na parkovištích často nalézt silné znečištění, od žvýkaček přes silniční nečistoty až po moč. V závislosti na prostředí a vlastnostech může být v tomto případě práce s vysokotlakými nebo parními čističi užitečná a efektivní.
Schodiště je víc než jen schody: Co je ještě potřeba udělat
Aby bylo dosaženo zachovalého dojmu, nestačí pouze čištění schůdků a zábradlí. Pro udržení čistoty mezipřistání se doporučuje použití kompaktního, bateriově poháněného mycího stroje. Jeho vyšší přítlak ve srovnání s velkým stíracím strojem spolu s rychlostí válce, která je vhodná pro danou aplikaci, zajišťuje vynikající výsledky čištění. Bateriové ruční vysavače jsou vhodné pro širokou škálu detailů na schodištích. Skleněné povrchy dveří nebo oken lze obvykle rychle a snadno vyčistit pomocí profesionálního vysavače na okna. Zajišťují, aby nedocházelo k stříkající vodě, která by mohla způsobit nebezpečí uklouznutí. Silné znečištění, jako jsou žvýkačky nebo nálepky, lze ze stěn, které jsou natřeny latexovou barvou, odstranit pomocí vysokotlakého čističe na nízký tlak.
Tři nejčastější chyby aplikace: Pohled do pytle triků
Práce, která je již tak namáhavá a časově náročná, by neměla být ztěžována chybami aplikace. Proto se vyplatí pracovat důkladně a takovým chybám se vyhnout.
1. Pokud se schodiště stírá pouze vlhkým hadříkem bez předchozího odstranění prachu, podlahová krytina se zabarví, protože prach se stíráním prakticky zapracuje do podlahy. Nečistoty se také často odsouvají stranou a kontaminují madla v nižších patrech.
2. Instalace značek s upozorněním na nebezpečí uklouznutí a nebezpečí nehody pro kolemjdoucí se často ve spěchu při mokrém utírání vynechává.
3. Pokud se utěrka nemyje dostatečně často nebo se voda vyměňuje příliš zřídka, špína se šíří po schodech, což znamená, že není dosaženo požadovaného výsledku a je hluboká cnaklonění je vyžadováno dříve.
Když se schody začnou pohybovat: Řešení pro eskalátory
Suché metody čištění eskalátorů jsou schopny pouze vykartáčovat volné částice z drážek a vysát uvolněné nečistoty. Pro hloubkové čištění bylo prokázáno, že mokré čištění spolehlivě odstraní úporné nečistoty a rozlité kapaliny, utužené silniční nečistoty nebo mastnotu. Používají se stroje, které nanášejí čisticí flotilu na schody nebo kontaktní plochy pomocí kartáčů. To pomáhá zabránit nadměrnému navlhčení. Nečistota se rozpustí v požadované době kontaktu, poté se z profilu vykartáčuje a dopraví z protiběžně rotujících kartáčů na pohlcování nečistot do sání. Aby bylo zaručeno potřebné vakuum, zasahují vodicí hřebeny do drážek profilu a utěsňují povrch schodiště k sacímu kanálu. Tímto způsobem lze dosáhnout účinného čištění a zabránit pronikání kapalin do systému.
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