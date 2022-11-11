Příprava a čištění interiéru vozidla
Ať už jde o tradiční přípravu vozidel, čištění vozidel v autosalonech, půjčovnách a firemních flotilách nebo údržbu exkluzivních klasických automobilů a sportovních vozů: Vozidla, která jsou průběžně čištěna a udržována, mají delší životnost a konzervaci hodnoty, která je zajištěna. Použití správné technologie a pracovních metod pomáhá dosáhnout tohoto cíle rychle a udržitelně.
Údržbové čištění při přípravě vozidla: Nejlepší je suché čištění
Ošetření vnitřních povrchů: Sledujte každý detail
Při přípravě a čištění interiérů vozidel je třeba zvážit mnoho aspektů. K odstranění uvolněného prachu z povrchů lze použít utěrky na vázání prachu. U materiálů, jako je plexisklo, by se při stírání nemělo příliš tlačit, aby nedošlo k poškrábání zachycenými prachovými částicemi. Pokud je na hadříkech lepidlo, důkladně je očistěte a nezanechávají žádné zbytky. Alternativně lze pro utírání prachu použít rukavice z mikrovlákna. K odstranění odolných nečistot se doporučuje čistič povrchů, který se před čištěním nanese na hadřík z mikrovlákna.
Tip – Čištění větracích otvorů:
Šroubovákem lze snadněji a důkladněji vyčistit ventilační štěrbiny. To usnadňuje pronikání do mezer pomocí hadříku z mikrovlákna.
Úprava textilních povrchů: Od sedadla přes zavazadlový prostor až po podlahovou rohož
Pro čištění textilních povrchů se vysavače s turbohubicemi velmi dobře hodí k odstranění uvolněných a odolných nečistot, jako jsou přilepené drobky nebo zvířecí chlupy. Pro štěrbiny mezi sedadly lze použít štěrbinovou hubici. Pokud se časem na čalounění sedadel vytvoří lehká, rovnoměrná vrstva, vzhled lze osvěžit vlhkým hadříkem z mikrovlákna.
Pokud jsou skvrny odolných skvrn, které je třeba odstranit, může pomoci univerzální odstraňovač skvrn. Nejprve je třeba na nenápadném místě zkontrolovat odstraňovač skvrn na materiálovou kompatibilitu. Pokud je materiál kompatibilní, nanese se odstraňovač skvrn pomocí hadříku z mikrovlákna a poté se krouživými pohyby setře. Za žádných okolností je důležité skvrnu pevně neotírat, protože by se tím špína rozšířila.
Tip – Vysávání povrchů:
1. Pro velký vozový parkts, akumulátorové vysavače s prodlužovací hadicí jsou užitečným řešením, jak efektivně a rychle odstranit nečistoty z celého vozidla.
2. Kožené sedačky nebo sedačky ze syntetické kůže je nutné pečlivě vysát, aby nezůstaly žádné šmouhy nebo škrábance. Sací kartáč je dobrý způsob čištění jemných povrchů.
Čištění skleněných povrchů: Zabránění opětovnému znečištění
K čištění skleněných povrchů a zrcadel by se měly používat čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu a malým množstvím povrchově aktivních látek. Důvodem je, že je velmi obtížné setřít povrchově aktivní látky bez zanechání zbytků. Prachové částice, které jsou na okenní tabuli nafouknuty klimatizací nebo ventilačním systémem, na ní dobře ulpívají a způsobují její rychlé opětovné znečištění.
Utěrky z mikrovlákna s 16násobným přeložením pomáhají odstranit nečistoty a dále je nepřenášejí. Čistící hadřík se zde třikrát přeloží napůl (jednou dolů a dvakrát do strany), takže je celkem 16 stran. V jednom kbelíku se přesně definované množství složených hadříků namočí stanoveným množstvím čisticího prostředku. Jsou zcela namočené a poté připravené k použití. Každý povrch je nyní otřen novou stranou. Jakmile použijete všechny strany, zaměstnanec hadřík zahodí a použije nový.
Tip – Parní čistič na čištění oken
Investice do parního čističe vám poskytuje vynikající možnost čištění oken bez použití chemikálií, pokud jde o přípravu vozidla. Pokud na sklo přejedete 10cm ruční hubicí s potahem z mikrovlákna nebo bavlny, můžete odstranit nečistoty a zároveň je vyleštit. Tímto způsobem nezůstanou žádné zbytky ani stopy po otření a opětovné znečištění trvá podstatně déle.
Hloubkové čištění při přípravě vozidla: Když je voda nutností
Mokré čištění vozidel, zejména čalounění, je v určité fázi procesu přípravy vozidla nezbytné. Hloubkové čištění však má smysl co nejdéle odkládat. Důvodem je, že doba sušení je zdlouhavá a při nesprávném sušení může docházet k růstu mikrobů a plísní.
Pokud se časem usadí nečistoty – například skvrny od nápojů nebo zbytky jídla, rozprašovací extrakční stroj je tím správným řešením pro jeho odstranění. Stříká vodu smíchanou s čisticím prostředkem a vysává čalounění. Staré čalounění nebo čalounění, které nebylo delší dobu čištěno, je obecně nutné několikrát vysát, protože tento postup přitahuje nečistoty o několik centimetrů blíže k povrchu s každým krokem.
Při výběru čisticího prostředku se ujistěte, že neobsahuje povrchově aktivní látky, poskytuje dobrý výkon a nezanechává žádné zbytky. Často se při sprejové extrakci používají i čisticí prostředky bez parfemace – pokud si zákazník přeje, lze následně použít osvěžovač textilu pro vytvoření příjemné atmosféry.
Pokud mají být nepříjemné pachy, například kouř po odstranění se doporučuje ošetření ozónem k jejich neutralizaci. Důkladné vyvětrání je nutné poté, stejně jako po extrakci postřikem. Pro hloubkové čištění plastových povrchů, jako jsou armatury nebo řadicí páky, se doporučuje použít čistič kokpitu v kombinaci s čistou utěrkou z mikrovlákna.
Tip – Hloubkové čištění:
1. V ideálním případě se mokré čištění pro přípravu vozidla provádí, když počasí znamená, že vzduch je suchý – tedy v zimě. Tím se zkracuje doba sušení. V létě můžete zapnout klimatizaci, která pomůže odvlhčit vzduch.
2. Pro oddálení hloubkového čištění lze povrchy rovnoměrně otřít hadříkem z mikrovlákna a čisticím prostředkem bez povrchově aktivních látek – tato metoda také dosahuje dobrého účinku na střešní vložku.
3. Pokud máte kožená sedadla nebo volanty, skvrny by měly být okamžitě odstraněny vlhkým hadříkem a kůže by měla být pravidelně ošetřována přípravkem na péči o kůži během přípravy vozidla.
Klíčové body pro čištění exteriérů vozidel při přípravě vozidla
Vysokotlaké čističe jsou zvláště vhodné pro čištění exteriérů vozidel. Pro efektivní práci lze po počátečním postříkání čistou vodou nanést další pěnový čistič pomocí kelímkové pěnové trysky. Doporučujeme produkty, které jsou ekonomické, mají vysokou hodnotu pH v koncentrátu a přesto jsou šetrné k laku. Doporučuje se také dobrý namáčecí účinek proti zaschlé špíně. Aby se zabránilo vysychání čisticí pěny, mělo by být vozidlo napěněno jednu stranu po druhé, zdola nahoru, a pěna a nečistoty opláchnuty čistou vodou.
K čištění ráfků jsou vhodné kyselé a alkalické čisticí prostředky, které se po stanovené době působení opláchnou. Pokud má umyvadlo betonovou podlahu, měly by být použity alkalické prostředky, protože kyselina napadá beton. Je třeba poznamenat, že v případě poškozených hliníkových povrchů nebo jemných ráfků historických automobilů napadají povrch kyseliny a louhy – v tomto případě je třeba použít speciální čisticí prostředek.
Pokud máte vysoké propustnost vozidel, investice do portálové myčky se může vyplatit při přípravě vozidel v autosalonech nebo autopůjčovnách, aby bylo možné provést čištění exteriéru rychle a efektivně.
Tip – Čištění exteriéru
1. Čisticí prostředky by nikdy neměly být aplikovány na ostrém slunci, protože jinak prostředek vysychá a nelze zajistit dobu působení.
2. Horkovodní stroje pracují efektivněji, protože teplotní faktor zvyšuje výkon. Tuky a oleje lze lépe odstranit a vysychání je rychlejší.
3. Zbytky lepidel a nálepky lze odstranit univerzálním odstraňovačem skvrn obsahujícím jemné rozpouštědlo. Před použitím zkontrolujte nenápadné místo, abyste zajistili, že barva zůstane nepoškozená.
Investice, která se může vyplatit: Když je čištění suchým ledem rozumné řešení
Otryskávání suchým ledem je velmi šetrný a účinný proces. V případě velkých vozových parků nebo exkluzivních vozidel s choulostivým povrchem se vyplatí investovat do vhodné technologie pro efektivní a šetrnou přípravu a čištění vozidel.
Při čištění exteriéru se tProces suchého ledu je vhodný pro čištění švů a pryžových těsnění, odstraňování nálepek nebo zbytků lepidla na firemních/nových autech nebo odstraňování šmouh z pryžových záhybů pod zrcátkem nebo na dveřích vozidla ve spodní části. Jemné a účinné tryskání suchým ledem je také velmi vhodné pro čištění ráfků exkluzivních vozidel nebo klasických automobilů.
Otryskání suchým ledem se také doporučuje pro čištění interiéru; kování, knoflíky, čalounění sedadel, kryty boxů, větrací otvory, koberce nebo obložení střechy lze čistit šetrně, efektivně a bez vlhkosti. Jen se ujistěte, že je při nízkém tlaku použito malé množství spreje a že je v případě potřeby použit scrambler k přeměně 3mm pelet suchého ledu na prášek.
Tryskání suchým ledem
Otryskávání suchým ledem je účinný proces rozprašování částic pro odstranění odolných povlaků nečistot z řady podpůrných materiálů. Čištění suchým ledem se osvědčilo také v automobilových dílnách nebo opravnách, zejména na složitých a choulostivých površích – od čištění čalounění v autech po čištění motorového prostoru a restaurátorské práce na klasických autech. Hlavní výhodou této technologie je, že čistí bez zanechání zbytků, jako je odpadní voda, chemikálie nebo zbytky postřiků.
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