Odprašovací systém ID 130/22 Z22
Odprašovací zařízení ID 130/22 Z22 vhodné k používání v zóně 22. K vysávání množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota > 0,1 mg/m³). Mobilní, provoz na střídavý proud.
Mobilní průmyslový odprašovač ID 130/22 Z22 konstruovaný k vysávání velkého množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota > 0,1 mg/m³), ale i pro práci ve výbušném prostředí zóny 22, přesvědčí v tvrdých průmyslových podmínkách. Jeho výkonný a energeticky efektivní (IE2) odstředivý kompresor s velkým objemovým průtokem vzduchu ho předurčuje pro práci v trvalém třísměnném provozu. Mobilní odprašovač na střídavý proud s příkonem 2,2 kW je vybavený filtračním systémem třídy prachu M, integrovaným mechanickým oklepáváním filtru a sběrnou nádobou o objemu 170 litrů. Tu vyprázdníte díky pojízdnému podvozku bez námahy a ergonomicky bez snímání hlavy pohonu. PE vak s integrovaným systémem zavírání a hadicí pro vyrovnání tlaku na odprašovači se postará o téměř bezprašné vyprazdňování a bezpečnou likvidaci vysátého odpadu.
Charakteristické znaky a výhody
Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
- Delší životnost, méně náročná údržba a nižší náklady.
- Velmi efektivní čištění filtru díky vyztužovacím mřížkám ve filtračních kapsách.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Certifikát DGUV H3 pro dřevní prach
- Certifikát H3 platí při použití stroje s DN 120.
- Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Podtlak (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Objem nádrže (l)
|170
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|9
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 140
|Hladina hluku (dB(A))
|72
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|164
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|168
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Vybavení
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro velké množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)