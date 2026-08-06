Odprašovací systém ID 130/22 Z22

Odprašovací zařízení ID 130/22 Z22 vhodné k používání v zóně 22. K vysávání množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota > 0,1 mg/m³). Mobilní, provoz na střídavý proud.

Mobilní průmyslový odprašovač ID 130/22 Z22 konstruovaný k vysávání velkého množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (mezní hodnota > 0,1 mg/m³), ale i pro práci ve výbušném prostředí zóny 22, přesvědčí v tvrdých průmyslových podmínkách. Jeho výkonný a energeticky efektivní (IE2) odstředivý kompresor s velkým objemovým průtokem vzduchu ho předurčuje pro práci v trvalém třísměnném provozu. Mobilní odprašovač na střídavý proud s příkonem 2,2 kW je vybavený filtračním systémem třídy prachu M, integrovaným mechanickým oklepáváním filtru a sběrnou nádobou o objemu 170 litrů. Tu vyprázdníte díky pojízdnému podvozku bez námahy a ergonomicky bez snímání hlavy pohonu. PE vak s integrovaným systémem zavírání a hadicí pro vyrovnání tlaku na odprašovači se postará o téměř bezprašné vyprazdňování a bezpečnou likvidaci vysátého odpadu.

Charakteristické znaky a výhody
Obsahuje extra velký hvězdicový filtr a přídavný patronový filtr
  • Delší životnost, méně náročná údržba a nižší náklady.
  • Velmi efektivní čištění filtru díky vyztužovacím mřížkám ve filtračních kapsách.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
  • Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
  • Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Certifikát DGUV H3 pro dřevní prach
  • Certifikát H3 platí při použití stroje s DN 120.
  • Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 369 / 1329
Podtlak (mbar/kPa) 25 / 2,5
Objem nádrže (l) 170
Jmenovitý příkon (kW) 2,2
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 9
Jmenovitá šířka přípojky DN 140
Hladina hluku (dB(A)) 72
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 164
Hmotnost včetně obalu (kg) 168
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 790 x 1580

Vybavení

  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Odprašovací systém ID 130/22 Z22
Odprašovací systém ID 130/22 Z22
Odprašovací systém ID 130/22 Z22
Odprašovací systém ID 130/22 Z22

Videa

Oblasti použití
  • Pro velké množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
Příslušenství