Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc
Kompaktní, mobilní odprašovač ID 130/22 Z22 Afc s elektrickým oklepem filtru pro vysávání velkého množství jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
Mobilní průmyslový odprašovač ID 130/22 Z22 Afc s jmenovitým příkonem 2,2 kW a filtračním systémem třídy M je určen k odsávání velkého množství jemných třísek a nebezpečných prachů (OEL ≥ 0,1 mg/m³) a k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 22. Účinné čištění odolného filtru je zajištěno pomocí elektrického protřepávacího mechanismu. Odprašovač je vybaven výkonným, energeticky účinným (IE3) radiálním kompresorem, který je navržen pro nepřetržitý tří směnný provoz s vysokými objemy průtoku. Kromě robustní a snadno udržovatelné konstrukce splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. Sklopný vozík umožňuje ergonomické vyprazdňování 170litrového kontejneru bez nutnosti demontáže hnací hlavy. Díky polyetylenovému vaku s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadici pro vyrovnávání tlaku na stroji lze odpad vyprázdnit bezpečně a bez vzniku velkého množství prachu.
Charakteristické znaky a výhody
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práceFiltrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonuUsazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látkyTéměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Množství vzduchu (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Podtlak (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Objem nádrže (l)
|170
|Jmenovitý příkon (kW)
|2,2
|Typ vysávání
|Elektrický
|Filtrační plocha (m²)
|9
|Jmenovitá šířka přípojky
|DN 140
|Hladina hluku (dB(A))
|75
|Hlavní filtr - třída prachů
|M
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|174
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|175
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Vybavení
- Filtr: Filtrační patrona
- Příslušenství v objemu dodávky: ne
Videa
Oblasti použití
- Pro velké množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
- Vhodný pro použití v ATEX zóně 22