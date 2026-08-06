Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc

Kompaktní, mobilní odprašovač ID 130/22 Z22 Afc s elektrickým oklepem filtru pro vysávání velkého množství jemných třísek a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³).

Mobilní průmyslový odprašovač ID 130/22 Z22 Afc s jmenovitým příkonem 2,2 kW a filtračním systémem třídy M je určen k odsávání velkého množství jemných třísek a nebezpečných prachů (OEL ≥ 0,1 mg/m³) a k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 22. Účinné čištění odolného filtru je zajištěno pomocí elektrického protřepávacího mechanismu. Odprašovač je vybaven výkonným, energeticky účinným (IE3) radiálním kompresorem, který je navržen pro nepřetržitý tří směnný provoz s vysokými objemy průtoku. Kromě robustní a snadno udržovatelné konstrukce splňuje klíčové požadavky pro náročné průmyslové aplikace. Sklopný vozík umožňuje ergonomické vyprazdňování 170litrového kontejneru bez nutnosti demontáže hnací hlavy. Díky polyetylenovému vaku s integrovaným uzavíracím mechanismem a hadici pro vyrovnávání tlaku na stroji lze odpad vyprázdnit bezpečně a bez vzniku velkého množství prachu. 

Charakteristické znaky a výhody
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc: Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce
Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu
Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc: Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašný systém vyprazdňování pro zdraví škodlivé látky
Téměř bezprašné vyprazdňování díky PE sáčku s uzavíracím mechanismem. Bezpečná likvidace prachu v PE sáčku.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Množství vzduchu (l/s/m³/h) 370 / 1329
Podtlak (mbar/kPa) 33 / 3,3
Objem nádrže (l) 170
Jmenovitý příkon (kW) 2,2
Typ vysávání Elektrický
Filtrační plocha (m²) 9
Jmenovitá šířka přípojky DN 140
Hladina hluku (dB(A)) 75
Hlavní filtr - třída prachů M
Hmotnost bez příslušenství (kg) 174
Hmotnost včetně obalu (kg) 175
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170 x 780 x 1580

Vybavení

  • Filtr: Filtrační patrona
  • Příslušenství v objemu dodávky: ne
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc
Odprašovací systém ID 130/22 Z22 Afc

Videa

Oblasti použití
  • Pro velké množství jemných třísek a zdraví škodlivého prachu (MAK ≥ 0,1 mg/m³)
  • Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
Příslušenství